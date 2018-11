Enem: candidatos chegam cedo aos locais de provas em Manaus

Manaus - Com medo de perder as provas Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em Manaus, alguns candidatos se adiantaram e chegaram cedo aos locais de provas. Os portões abriram pontualmente às 10h e fecham às 11h deste domingo (4).

As amigas Stefane Martins e Hiolanda Serra, de 24 e 29 anos, respectivamente, chegaram juntas ao local de prova, situado em uma faculdade particular, no bairro Centro da cidade.

"Com o resultado de uma boa nota no Enem pretendo tentar os cursos de Educação Física ou Administração", contou Stefane, que aproveitou para apostar em "Fake News" como tema da redação para este ano.

Amigas chegaram juntas no local das provas | Foto: Robson Adriano

Por sua vez, Hiolanda contou que pretende cursar Fisioterapia ou Psicologia, com a nota do Exame. "Tenho me preparado por meio de vídeo aulas. Acredito que o tema da redação será Política, em virtude dos grandes acontecimentos pelos quais o Brasil passou nos últimos anos e principalmente nessa última eleição", especulou.

O exame iniciará às 11h30. O primeiro dia de Enem vai acabar às 17h, horário Manaus.

Ao todo, 123.800 pessoas devem fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018 no Amazonas.

Às vésperas do Enem, candidatos falam sobre os preparativos para o certame. Confira reportagem da TV Em Tempo

