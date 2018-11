Vídeo: correria para não perder as provas do Enem em Manaus

Momento da correria dos atrasados | Autor: Robson Adriano

Manaus - Os portões das instituições onde são aplicadas as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em Manaus, fecharam pontualmente às 11h (13h horário de Brasília) deste domingo (4). Para não perder a entrada, muitos candidatos chegaram horas antes da abertura dos portões, às 8h. Mesmo assim, houve correria de alguns estudantes que chegaram minutos antes do fechamento.

Ao todo, 123.800 pessoas devem fazer o Enem no Amazonas. Em todo o Brasil, são mais de 5,5 milhões de inscritos, segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

os portões fecharam às 11h em ponto | Foto: Robson Adriano

O participante não poderá deixar o local de prova antes das duas primeiras horas e só poderá levar o seu Caderno de Questões caso deixe a sala 30 minutos antes do fim da prova.

O gabarito oficial do Enem 2018 será divulgado pelo Inep até 14 de novembro. Já o resultado deverá ser divulgado no dia 18 de janeiro de 2019.

A nota do exame poderá ser usada para concorrer a vagas no ensino superior público pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), a bolsas em instituições privadas, pelo Programa Universidade para Todos (ProUni) e para participar do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).



