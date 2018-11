Candidatos culpam trânsito e fuso horário para atrasos no Enem 2018

Manaus - Todos os anos os estudantes são orientados para chegar uma hora antes do início das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), mas muita gente acaba perdendo a chance, por causa do atraso.

Neste ano, o inicio do horário de verão coincidiu com a primeira etapa do Enem, que começou às 11h30 deste domingo (4).

Em Manaus, os portões abriram, pontualmente, às 10h. Exceto em 13 municípios, localizados ao sudoeste do Estado, por causa do fuso horários, os candidatos entraram nos locais de prova às 9h.

O Enem é idealizado de acordo com horário oficial de Brasília (DF). Por isso, a abertura e fechamento dos portões, bem como a aplicação da prova, são diferentes em algumas localidades.

Alguns candidatos chegaram ao local da prova um minuto depois do fechamento dos portões | Foto: Divulgação

Alguns candidatos se confundiram com o horário de abertura dos portões. Mesmo chegando com poucos minutos de atraso, o jovem Josias Neves não pode entrar no local onde faria a prova.

"Estou cursando ensino superior em uma faculdade particular. Esse ano eu tentaria o Enem para migrar para uma universidade pública ou, quem sabe, financiar o curso", declarou.

A dificuldade de locomoção também foi um fator que prejudicou alguns dos candidatos. É o caso de Deyvison Moraes, de 17 anos, ele não conseguiu chegar a tempo e perdeu o primeiro dia de provas do Enem.

"Moro no Monte Sião, na Zona Leste. Peguei o ônibus às 8h40 em direção ao Centro. Enfrentei um trânsito muito intenso, quando o coletivo chegou aqui, ainda tentei correr, mas não consegui", lamentou.

O Ministério da Educação (MEC) orienta que o candidato que perder a prova, precisa justificar sua ausência na área restrita, situado no site do Enem. Caso o participante não justifique, poderá ficar impossibilitado de realizar o exame em 2019.

Leia mais:

Enem: candidatos chegam cedo aos locais de provas em Manaus

Vendedores ambulantes aproveitam Enem para garantir uma renda extra