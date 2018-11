Motorista morre após ter perna amputada em grave acidente no Tarumã

Manaus – O motorista de ônibus, Wagner Batista Furtado, de 36 anos, morreu após sofrer um grave acidente de moto, na madrugada deste domingo (4), na avenida do Turismo, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

O acidente ocorreu por volta de 1h. Wagner conduzia uma moto modelo Honda/CG 150, de cor preta, quando perdeu o controle e colidiu contra um poste de iluminação pública. Com o impacto da colisão, a perna esquerda da vítima foi arrancada.

Populares que passavam pelo local acionaram uma equipe de policiais militares do Regimento de Policiamento Montado (Cavalaria). Com intuito de amenizar a perda de sangue, foi feito procedimento de “torniquete” até a chegada de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Na hora do acidente, a vítima teve a perna esquerda amputada | Foto: Divulgação

Wagner foi imobilizado pelos paramédicos e levado ao Pronto-Socorro (PS) João Lúcio, na Zona Leste da cidade, mas não resistiu e morreu. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Familiares e amigos lamentaram a perda inesperada de Wagner, que atuava como motorista da empresa de transporte público Viação São Pedro.

