Vídeo: carro com família cai em igarapé do Passarinho, na Cidade Nova

O veículo foi guinchado logo após atendimento das vítimas | Autor: Divulgação

Manaus - Um carro modelo Ford Ka,, com quatro pessoas da mesma família, caiu em um "igarapé do Passarinho", na avenida Roxana Bonessi, no bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus, na manhã deste domingo (4). Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Em um vídeo feito por moradores, é possível ver o momento em que o veículo é retirando do igarapé com a ajuda de um guincho. A equipe da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) não foi acionada.

Moradores ficaram assustados com o acidente | Foto: Divulgação

Moradores da área ficaram assustados com o acidente e acionaram por precaução o Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (Samu). No carro estavam um casal e duas filhas.

