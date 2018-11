Jovem sobrevive após ficar 12 minutos debaixo d’água, na Ponta Negra

Manaus - Um adolescente de 17 anos foi resgatado com vida após ficar 12 minutos submerso nas águas da Praia da Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus. A vítima foi resgatada com grau 6 de afogamento, por volta das 16h deste domingo (4), por guarda-vidas que atuam na área.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM), a vítima estava tomando banho quando teria entrado em um buraco no leito do rio. A vítima passou aproximadamente 12 minutos debaixo d'água, segundo familiares.

Os guarda-vidas encontraram a vítima em grau 6 de afogamento, e com parada cardiorrespiratória. Após as manobras de Reanimação Cardiopulmonar (RCP), a vítima recobrou a consciência e foi entregue aos cuidados da equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (Samu).

Foram pelo menos 20 minutos de manobra de Reanimação Cardiopulmonar. A médica do Samu informou que o adolescente estava com frequência cardíaca boa, mas precisava ser removido. Não foi informado para qual unidade hospitalar a vítima foi encaminhada.

