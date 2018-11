Indígena é empurrado e tem a cabeça esmagada por caminhão no AM

Parintins – Azanias dos Santos Ferreira, de 22 anos, confessou ter empurrado um idoso que perdeu o equilíbrio e morreu após ter a cabeça esmagada pelas rodas traseiras do caminhão coletor de lixo, em Parintins (369 quilômetros de Manaus), no bairro da Francesa na Zona Leste da Cidade, nesta segunda-feira (5).

A vítima foi identificada como o indígena Carlos Santos, de 84 anos, conhecido como "Ceu", que estava bebendo nas proximidades. Azanias foi preso ainda na manhã desta segunda, após confessar que empurrou Carlos.

Com o impacto, a cabeça do indígena foi esmagada e parte da massa encefálica ficou no asfalto, fazendo com que curiosos ficassem aglomerados no local.

Uma guarnição da Força Tática da Polícia Militar esteve no via e uma equipe do IML removeu o corpo.

