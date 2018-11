Campeão amazonense de jiu-jítsu morre em grave acidente, em Manaus

| Autor: Divulgação

Manaus - O universitário Vladimir dos Reis Baia Neto, de 21 anos, morreu após se envolver em um grave acidente no fim da noite dessa segunda-feira (5), na avenida Governador José Lindoso, também conhecida como avenida das Torres, bairro Parque Dez de Novembro, Zona Centro-Sul de Manaus. O carro conduzido pela vítima capotou várias vezes até colidir com uma árvore e um dente de dragão no canteiro central da avenida.

O acidente aconteceu por volta das 23h30, no sentido Centro-bairro. Testemunhas relataram para policiais militares da 23ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que o veículo modelo HB20, cor branca, trafegava em alta velocidade e disputava um "racha" com outros carros, quando o condutor perdeu o controle da direção e capotou na pista.

Devido a gravida da colisão, o jovem morreu no local | Foto: Divulgação

Desgovernado, o carro subiu o canteiro central da avenida, bateu violentamente contra uma árvore e só parou depois de atingir uma mureta, conhecido popularmente como "dente de dragão". Com o impacto, a vítima ficou dilacerada dentro do veículo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar o jovem dos destroços do carro. Familiares e amigos acompanharam os trabalhos dos bombeiros inconformados.



O corpo da vítima foi entregue ao Instituto Médico Legal (IML). As causas do acidente serão investigadas pela Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (Deat).

O carro ficou completamente destruído | Foto: divulgação

Ao Em Tempo, o pai da vítima, Raimundo Nonato, de 51 anos, disse que o filho era muito querido e amável. Amante de esportes radicais, como motocross, Vladimir reunia amigos para encarar trilhas com trechos acidentados em áreas da capital.

Além disso, Vladimir também era adepto do Jiu-jitsu, modalidade que o consagrou com o título amazonense.



"Eu ainda não sei o que de fato aconteceu. Ouvi muitas pessoas dizendo que o Vladimir estava disputando "racha", mas não tive coragem para ver o vídeo compartilhado nas redes sociais. Só sei que o meu filho era uma ótima pessoa e de muitos amigos. O maior sonho dele era terminar a faculdade", disse.

Destroços do carro no local do acidente | Foto: Josemar Antunes

Além dos esportes, Vladimir também cursava o 8° período do curso de Fisioterapia na Fametro, com estágio na Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (Fcecon). Há cinco dias Vladimir comprou o carro HB20 para trabalhar como motorista de aplicativos.

Vladimir era morador do bairro São Jorge, Zona Oeste da capital. O corpo do jovem será velado na Funerária Gurgel, na rua Presidente Kennedy, bairro Santo Antônio, também na Zona Oeste. O local do sepultamento não foi informado pelo pai da vítima.

Leia mais:

Vídeo: Carro pega fogo na ponte Rio Negro e assusta condutores

Vídeo: carro com família cai em igarapé do Passarinho, na Cidade Nova