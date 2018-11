Motorista perde controle de direção e carreta tomba na Cosme Ferreira

Manaus - Uma carreta tombou na manhã desta terça-feira (6) na avenida Cosme Ferreira, próximo a uma alça viária, após o motorista perder o controle do veículo.

Segundo o Instituto Municipal de Fiscalização e Engenharia de Trânsito (Manaustrans), o trânsito não foi prejudicado por causa de o acidente ter ocorrido no oposto ao fluxo da via.

O contêiner ficou tombado no lado oposto da via | Foto: Divulgação

O tombamento foi registrado em torno das 7h50 desta manhã, mas até às 10h20 o contêiner ainda se encontrava na via. Ninguém ficou ferido. A empresa responsável por retirar a carga da avenida já foi acionada, segundo agentes do Manaustrans.

"A parte motora da carreta foi retirada da via, restando apenas o contêiner", detalhou um agente.

A parte motora da carreta foi levantada da avenida | Foto: Divulgação

As circunstâncias do acidente ainda não foram divulgadas. A empresa privada não irá solicitar o laudo do Instituto de Criminalística (IC) para apuração do acidente. Medidas internas serão tomadas para averiguar a responsabilidade do condutor.

