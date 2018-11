Dispositivo que garante leitura a deficientes visuais chega ao AM

Manaus - Um aparelho que fotografa, escaneia e transforma instantaneamente textos de qualquer superfície em áudio. Esse é o mais novo dispositivo que a Mais Autonomia Tecnologia Assistiva acaba de lança na versão 2.0 do OrCam MyEye. Agora, é possível que pessoas com deficiência visual possam ler livros, jornais, revistas, placas de rua, cardápios de restaurantes, nomes de lojas, mensagens do celular, folhetos, entre outros.



A tecnologia revolucionária, que oferece independência às pessoas com deficiência visual, déficit de leitura, dislexia e síndrome de down.

O potencial de pessoas que podem ser beneficiadas em todo o mundo supera 1 bilhão. Números da Organização Mundial da Saúde (OMS) revelam o potencial de pessoas que podem ser beneficiadas: 17% da população mundial têm dislexia, e 5% sofrem de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). Com relação à Síndrome de Down, a OMS aponta que, a cada 1.100 crianças nascidas no mundo, uma possui a anomalia genética do cromossomo 21. São 300 mil famílias afetadas no Brasil e 250 mil, nos Estados Unidos. Já o número de deficientes visuais no planeta atinge 380 milhões.

Capaz de detectar textos em português, inglês e espanhol, o dispositivo possui controle de velocidade, possibilitando a leitura de 100 a 250 palavras por minuto; permite escolher entre voz masculina e feminina; e tem comandos para pausar, adiantar ou retroceder a leitura. Tudo isso offline. “Cerca de 80% das atividades que realizamos no dia a dia estão relacionadas à leitura. O OrCam MyEye proporciona, com o poder da visão artificial, a inclusão, ao oferecer acesso à informação disponível aonde a pessoa estiver. Com este dispositivo é possível ler até uma revista de bordo, a 10 mil metros de altura”, explica Doron Sadka, diretor da Mais Autonomia Tecnologia Assistiva, distribuidora exclusiva da OrCam no Brasil.

Dotado de uma câmera inteligente intuitiva acoplada à armação dos óculos do usuário, o OrCam MyEye é a única tecnologia que reconhece até 200 produtos previamente cadastrados. Após o reconhecimento, retransmite a informação discretamente no ouvido do usuário.

O equipamento conta ainda com uma tecnologia avançada de reconhecimento de faces que auxilia o usuário a identificar as pessoas ao seu redor. É possível cadastrar até 150 rostos. Sempre que o usuário passar por uma pessoa cadastrada, o dispositivo reconhece o nome de maneira instantânea e automática, revelando quem está à sua frente. Além disso, detecta as pessoas por gênero quando não estão cadastradas.

O OrCam MyEye identifica produtos por meio de códigos de barra; reconhece cores com um simples toque; e, por ser dotado de leds, opera também no escuro. Possui reconhecimento automático de notas de dinheiro (Real e Dólar) e informa a hora e a data sempre que o usuário girar o punho, como se estivesse com um relógio. Sua bateria integrada tem duração contínua de 2 horas e necessita de apenas 20 minutos para o carregamento.

O OrCam My Eye pode ser financiado em até 60 vezes pela linha de crédito do Governo Federal para tecnologias assistivas, por meio do Banco do Brasil.

O equipamento estará em exposição durante a Semana Nacional de Ciências e Tecnologia do Amazonas, na Arena Amadeu Teixeira, hoje e amanhã (6 e 7), das 9h às 17h.

