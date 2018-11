‘Gente em Foco’ reúne gestores de RH e aborda novas tendências no AM

Manaus – Na manhã desta terça-feira (6), gestores em Recursos Humanos (RH) de Manaus reuniram-se no ‘108º Gente em Foco’, realizado pela Associação Brasileira de Recursos Humanos – Seccional Amazonas (ABRH-AM) no Novotel, situado no Distrito Industrial I, zona Sul de Manaus.

O evento abordou o ‘Protagonistas da Transformação’ como tema e, segundo a presidente da ABRH – AM, a contadora Katia Andrade, o objetivo do encontro é compartilhar as tendências na área de gestão de RH, vistas durante o Congresso Nacional de Gestão de Pessoas (ConaRH), realizado em agosto deste ano, na cidade de São Paulo (SP).

Presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos - Seccional Amazonas, a contadora Katia Andrade | Foto: Robson Adriano

“Devemos assumir a postura de protagonista. Não esperar que as mudanças ocorram, mas agir para mudar. O RH tem o papel fundamental nesse processo de mudança, uma vez que esse profissional tem a missão de aproximar as diferentes gerações, seja X ou Y, para que as empresas possam extrair o melhor de cada geração”, declarou Kátia Andrade.

A programação seguiu com a palestra da vice-presidente Financeiro da ABRH-AM, administradora Glauce Braga. Na ocasião ela mostrou um pouco sobre o que aconteceu no ConaRH em São Paulo (SP), e proferiu acerca das tendências e novidades no processo de gestão de pessoal.

Foresight – Perspectiva futurista

Também contribuiu com o evento, a Analista de Transformação Digital do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), a administradora Fabiola Almeida, que apresentou aos participantes o ‘Foresight’, que segundo ela, é uma perspectiva estratégica sobre o futuro que toda empresa deve ter.

“Estamos passando por uma fase de transição, caminhando para a ‘era do conhecimento’. Diante disso, é importante entender que o futuro não é linear, isso significa que podemos contribuir e expandir muito mais dentro da empresa e contribuir para o mundo fora dela”, ponderou.

Fabiola Almeida, analista de transformação digitial do Sebrae - AM, palestrou sobre o 'Foresight' | Foto: Robson Adriano

Próximos eventos

A presidente da ABRH informou, ainda, que no próximo ano, nos dias 21 e 22 de maio, a associação irá realizar a versão regional do congresso para gestores de RH. A previsão é que o evento ocorra no Centro de Convenções do Amazonas - Vasco Vasques, situado na Avenida Constantino Nery, bairro Flores. Com a proximidade da data a instituição divulgará o tema, bem como o início das inscrições.

Leia mais:

Dispositivo que garante leitura a deficientes visuais chega ao AM

Começam as apostas para a Mega da Virada