Café com a imprensa marca o lançamento da 1ª Corrida de Ouvidorias

Manaus - A Ouvidoria do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região – Amazonas e Roraima (TRT-11), em parceria com as Ouvidorias das instituições federais, estaduais e municipais, realizou, na manhã desta terça-feira (06), o “Café com Pauta”, um encontro com a imprensa para o lançamento da 1ª Corrida de Ouvidorias da Região Norte, que será realizada no dia 8 de dezembro, às 7h, na Ponta Negra, zona Oeste.

A proposta da corrida, além de promover o esporte e a qualidade de vida, é divulgar o trabalho das instituições, que mantêm canais de comunicação com a sociedade, fomentando a participação social na gestão pública, e contribuindo para que esta seja eficiente e transparente.

No lançamento, o ouvidor do TRT-11, desembargador Audaliphal Hildebrando da Silva, agradeceu o apoio de todos os órgãos que estão contribuindo para a realização da corrida. “Esse evento congrega os esforços de 20 órgãos. É uma iniciativa inédita que tem como objetivo divulgar os trabalhos das ouvidorias, então além de um evento esportivo, também é um evento cívico”, disse o magistrado, que ressaltou, ainda, que a corrida faz também alusão ao Dia Internacional contra a Corrupção, comemorado em 9 de dezembro, e a defesa e promoção dos direitos das pessoas com deficiência.

Logo após a largada da Corrida das Ouvidorias, que terá um percurso de cinco quilômetros, será dada a largada para uma caminhada de dois quilômetros contra o Trabalho Infantil. A procuradora do Ministério Público do Trabalho e coordenadora regional da Coordenadoria Nacional de Combate à exploração do trabalho da criança e do adolescente – Coordinfância no Amazonas, Alzira Melo Costa, falou sobre a importância do tema.

“A caminhada tem a proposta de conclamar a sociedade a se manifestar contra o trabalho infantil, justamente no mês de dezembro, que é o período em que mais presenciamos o trabalho infantil nas sinaleiras em virtude do recesso escolar, então vai ser mais uma oportunidade para conclamar toda a sociedade a dizer não ao trabalho infantil”, destacou.

Inscrições

Os interessados em participar da 1ª Corrida das Ouvidorias da Região Norte já podem se inscrever pelos sites www.ticketagora.com.br e www.endurancemanaus.com.br. O valor da inscrição é R$ 45,00 + taxa do site. Já a inscrição para a caminhada em combate ao trabalho infantil é gratuita, mas não dará direito à medalha ou qualquer outra premiação.

Categorias

Serão disponibilizadas 1500 vagas na corrida, que será disputada nas categorias (masculino e feminino): individual, corredor que faz uso de cadeira de rodas, pessoa com deficiência visual e servidor/advogado. Para a caminhada terá participação de até 500 participantes.

O evento também oferecerá aos participantes serviços relacionados à saúde, estética, relaxamento, dança, entre outros.

Retirada dos kits

Os atletas inscritos receberão o kit do evento nos dias 6 de dezembro (quinta-feira) e 07 de dezembro (sexta-feira), das 14h às 20h, no Centro de Treinamento de Alto Rendimento da Amazônia, localizado na área interna da Fundação Vila Olímpica, na Av. Pedro Teixeira, 400–D. Pedro, Manaus – AM.

O kit de participação do evento na corrida é composto por uma sacola personalizada, uma camiseta da prova, um copo personalizado, número de peito e possíveis quaisquer outros brindes, materiais e folders ofertados pelos patrocinadores e apoiadores da prova. Já o kit de participação do evento na caminhada é composto por uma camisa.

Premiação

Todos os atletas inscritos na corrida que terminarem as provas nos tempos máximos previstos terão, ao devolverem o chip, direito a uma medalha de participação. Além da medalha de participação serão entregues troféus, medalhas ou prêmio em dinheiro aos três primeiros lugares de cada categoria da corrida, além de sorteio de brindes.

