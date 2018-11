Ação simulada interdita rua do Vieiralves nesta quarta

Manaus - A rua Rio Mar, conjunto Vieiralves, no bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul, ficará interditada nesta quarta-feira (7), a partir das 9h, no trecho entre as ruas Pará e a João Valério para a realização de um Simulado de Emergência com Gás Natural, da Companhia de Gás do Amazonas (Cigás).

A interdição deve durar aproximadamente uma hora e será monitorada pelos agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans).

Para desviar do trecho interditado, os condutores poderão acessar as ruas Rio Madeira e Nova Prata que estarão com o tráfego liberado.

*Com informações da assessoria

