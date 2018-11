Vendedor ambulante saiu de casa para trabalhar e não retornou

Celso Ricardo Santos da Costa, 42, está desaparecido desde a madrugada do dia 1° de novembro | Foto: Divulgação

Manaus - O vendedor ambulante Celso Ricardo Santos da Costa, de 42 anos, está desaparecido desde a madrugada do dia 1° de novembro deste ano. De acordo com a namorada dele, Sandra Andrade, no dia em que desapareceu Celso saiu por volta das 5h da casa onde mora, situada na rua Marta Maria, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

Na ocasião, informou que iria trabalhar na Feira da Manaus Moderna, situada no Centro, zona sul da capital. Desde então os familiares não tiveram mais notícias sobre ele.

Conforme Sandra, Celso possui o desenho de dois corações tatuado no braço direito. Quem puder colaborar com informações sobre o caso, entrar em contato com os servidores da Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops) pelo número: (92) 3214-2268. Para falar com os familiares do desaparecido, ligar para os números (92) 99483-7662 ou (92) 99355-2264.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções (Sambódromo), Zona Centro-Oeste da cidade.

*Com informações da assessoria

