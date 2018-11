Vídeo: homem escapa de ser esmagado por carreta em Manaus

| Autor: Divulgação

Manaus - Uma carreta que transportava bobinas tombou, na manhã desta quinta-feira (8), por volta das 8h57, na avenida Torquato Tapajós, na Zona Norte de Manaus.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um homem saído de trás da carreta segundos depois dela tombar. Por pouco, ele não foi esmagado.

O acidente, de acordo com o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans), aconteceu nas proximidades da Nova Igreja Batista, no sentido Centro/Bairro.

Inacreditavelmente, o homem que aparece no vídeo é o motorista da carreta. Ele conseguiu sair após a carreta tombar em cima da calçada. Ele foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado até uma unidade hospitalar da capital não informada. Não há informações sobre o estado de saúde do condutor.

A carreta tombou na pista | Foto: Josemar Antunes

De acordo com informações do agente de trânsito, Wagner Jr., do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans), o feixe de mola traseiro da carreta quebrou causando o tombamento.

Representantes da empresa estiveram no local. A cabine do veículo e o contêiner com a carga ficou entre um poste de iluminação pública. A carga será remanejada para outra carreta e depois será feito o destombamento do veículo.

O trânsito ficou complicado por causa do acidente. Agentes do Manaustrans permaneceram ao longo da via com sinalização de cones para orientar outros motoristas.

Após o acidente, a pista ficou suja de óleo | Foto: Josemar Antunes

Uma equipe da Distribuição Amazonas Energia da concessionária Eletrobras esteve no local para vistoriar o poste da rede elétrica. O fornecimento de energia elétrica não foi interrompido na região.

Ao Em Tempo, o proprietário da empresa, disse que o motorista foi muito perito em evitar uma tragédia. Próximo ao local do acidente, tem uma casa de alvenaria.

"Essa casa não possui alvará e nem foi autorizada da Prefeitura Municipal de Manaus para ser construída. Espero que uma equipe do órgão vinculado à prefeitura venha ao local para fazer a retirada desse imóvel. O motorista conseguiu evitar uma tragédia", destacou o empresário, que preferiu não se identificar.

