Confira as 40 vagas de emprego no Sine AM nesta sexta-feira (9)

Manaus - A secretaria estadual do Trabalho (Setrab) está com 40 vagas de emprego abertas nesta sexta-feira (9). As oportunidades são para trabalhadores com ensinos fundamental, médio e superior, de ambos os sexos, com experiência profissional comprovada na Carteira de Trabalho.

As vagas são para agente de ressocialização prisional (20 vagas), consultor de vendas (seis vagas), estofador de móveis (duas vagas), mecânico eletricista de motor a diesel (uma vagas), pintor de letreiro (uma vaga), costureiro(a) (uma vaga), recepcionista de hotel (uma vaga), operador de desmineralizadora (uma vaga), operador de loja (uma vaga), auxiliar de serviços gerais (uma vaga), operador de equipamentos pesados (uma vaga), frentista – PCD (uma vaga), ajudante de obras – PCD (uma vaga), auxiliar de produção – PCD (uma vaga) e operador de produção (uma vaga).

Os trabalhadores interessados podem procurar o posto do Sistema Nacional de Empregos do Amazonas (Sine-AM), na avenida Djalma Batista, ao lado do Amazonas Shopping, a partir das 8h. É importante lembrar aos candidatos que eles devem levar a Carteira de Trabalho Profissional para comprovar a experiência solicitada pelos empregadores.

O posto do Sine-AM localizado na avenida Djalma Batista está substituindo os atendimentos que eram feitos no posto da avenida Joaquim Nabuco, no Centro de Manaus. O novo local possui ambiente climatizado, estacionamento, sala de espera para os trabalhadores e 19 guichês para atendimento ao público.

