Vídeo: Em novembro, chuvas começam amenizar calor em Manaus

Manaus - Outubro foi o mês mais quente deste ano, segundo dados meteorológicos do Sistema de Proteção da Amazônia (SIPAM). Com a sensação térmica, o manauara chegou a sentir temperaturas acima de 42°C. Os meteorologistas do Sipam chegaram a registrar 38º C no dia 16 de outubro, segundo o órgão, foi o dia mais quente do ano

Com a chegada de novembro, as temperaturas em Manaus caíram para a casa dos 32°C. Nos próximos meses a tendência é de queda nas temperaturas, pelo menos as chuvas vão ajudar a amenizar o calorão amazônico.

