Plano de Obras de Verão leva infraestrutura e melhorias à população

Manaus - O Plano de Obras de Verão da Prefeitura de Manaus chegou, este mês, na avenida Nepal, Cidade Nova, zona Norte, que já recebeu mais de 1,8 mil toneladas de massa asfáltica ao longo dos seus 2,8 quilômetros de pista. Em toda a cidade já são mais de 55 quilômetros de recapeamentos concluídos.

“Têm sido meses de muito trabalho e não pretendemos parar com a chegada do inverno. É claro que a chuva atrapalha bastante no andamento dos serviços, mas fez sol, para as nossas equipes, vai continuar sendo verão”, afirma o prefeito Arthur Virgílio Neto.

E dando continuidade aos trabalhos da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) para melhorar o tráfego de veículos, na zona Centro-Sul, o bairro Parque Dez de Novembro também começou a receber recapeamento na rua 6, uma das principais vias de ligação com a avenida Governador José Lindoso, popularmente conhecida como avenida das Torres. O serviço irá melhorar a trafegabilidade no local e a previsão é de que, até sexta-feira, 9/11, os 780 metros da via estejam concluídos.

As melhorias na infraestrutura também chegaram à zona Leste, no bairro São José 1. A obra foi iniciada na rua José Romão, ainda na área da Colina do Aleixo, e vai seguir pelos dois quilômetros da via, até chegar na área do São José 2. Na estrada da Vivenda Verde, zona Oeste, homens e máquinas intensificaram o trabalho para concluir mais de 1,5 quilômetro restante de pista. Ainda na área do Tarumã, a prefeitura trabalha na implantação do primeiro bairro indígena de Manaus, o Parque das Tribos.

Comunidades

No Lago Azul, situado no KM 2 da rodovia AM-010 (Manaus–Itacoatiara), as obras estão mudando a realidade de 1,8 mil famílias que vivem na comunidade. Cerca 30% das vias já receberam serviços de drenagem e terraplanagem, seguido de aplicação de massa asfáltica onde havia apenas solo natural. Após a conclusão das obras, os logradouros devem receber identificação de forma oficial.

Segundo o secretário municipal de infraestrutura, Kelton Aguiar, a meta é implantar 11,8 quilômetros de vias na comunidade Lago Azul. Sem economizar esforços, as equipes de obras trabalham para aplicar 5 mil toneladas de Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ. Com, pelo menos, 20 vias sem nunca receber ações de infraestrutura, a comunidade hoje passa por intensa transformação.

“Nosso objetivo não é levar somente asfalto aos corredores viários, trabalhamos na cidade como um todo e, nas comunidades, queremos levar melhores condições de vida para os moradores. Essa é a marca da gestão do prefeito Arthur Neto, que busca sempre o melhor para a cidade de Manaus”, disse Aguiar.

Mais de 20 equipamentos realizam os serviços de terraplanagem, drenagem profunda, asfalto, meio-fio e sarjetas no Lago Azul, que também receberá iluminação a LED em mais de 40 pontos, que fazem parte da primeira fase do projeto iluminação pública na comunidade.

