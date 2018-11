Maternidade recebe doação de frascos arrecadada por alunos da Uninorte

Manaus - Um grupo de alunos do curso de Logística do Centro Universitário do Norte (UniNorte), doou nesta quarta-feira(7), 500 frascos de vidro, para armazenamento de leite materno, ao Posto de Coleta de Leite Humano da Maternidade Dr. Moura Tapajóz, Compensa, zona Oeste.

Na ocasião, a equipe da maternidade que integra a rede de saúde da Prefeitura de Manaus, também realizou palestra aos alunos explicando em detalhes o funcionamento do serviço de coleta e doação de leite na unidade.

“Começamos essa arrecadação como um trabalho da disciplina de Logística Reversa sem ter a real noção da importância e da necessidade desses frascos. Sabendo mais sobre como são utilizados, da complexidade do processo de coleta, pasteurização e armazenamento, e de como são capazes de salvar vida. Posso afirmar que essa atividade marcou minha vida como professor e tenho certeza que também marcou a vida dos alunos”, declarou Carlos Henrique Silva da Conceição, professor da disciplina Logística Reversa, que também anunciou uma nova doação prevista para a segunda quinzena de novembro.

O Posto de Coleta de Leite Humano da Moura Tapajóz funciona 24 horas e dá apoio às puérperas e mulheres que estão amamentando, com coleta domiciliar de leite das mães doadoras e consultas individuais de orientação sobre amamentação.

Auxílio

A maternidade utiliza, aproximadamente, 800 frascos por mês, que são utilizados na coleta, pasteurização e distribuição do leite doado, quantidade que se encontra em baixa atualmente. Por este motivo, a maternidade pede ajuda de todos que puderem doar frascos do tipo especificado, para continuar ajudando os bebês prematuros e recém-nascidos internados na UTI/UCI, que recebem o leite humano doado.

“Os frascos devem ser de vidro com tampas de plástico rosqueável, como os recipientes de café solúvel ou de maionese, pois não acumulam cheiro nem resíduos, são esterilizáveis e fáceis de limpar e resistentes ao processo de congelamento e descongelamento. A tampa deve ser plástica, pois a de metal com o tempo enferruja e solta verniz”, explicou Lílian Regina Aguiar de Carvalho, enfermeira do Posto de Coleta de Leite Humano da Moura Tapajóz.

A coleta dos frascos pode ser feita em domicílio por meio de agendamento pelo telefone (92) 98842-8514 ou a doação pode ser entregue na recepção da própria maternidade, localizada na avenida Brasil, 1335, Compensa, zona Oeste.

