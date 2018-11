Com salários atrasados, funcionários da saúde fazem protesto em Manaus

Manaus - Enfermeiros e técnicos de enfermagem fecharam um trecho da avenida Brasil em frente à sede do Governo do Amazonas, no bairro Compensa, Zona Centro-Oeste, na manhã desta sexta-feira (9), em protesto pelos salários que estão atrasados há quatro meses.

A enfermeira e presidente do Sindicado dos Trabalhadores em Estabelecimento de Serviço de Saúde do Estado do Amazonas (Sindipriv - Am), Graciete Mouzinho, pediu para que um representante do Estado compareça na manifestação.

Manifestação usaram nariz de palhaço | Foto: Ione Moreno

"Queremos mais fiscalização nestas empresas que não estão cumprindo com os direitos do trabalhador. Estamos há quatro meses com o salário atrasado. É um absurdo o que estão fazendo com o trabalhador da área da saúde", declarou Mouzinho.

A enfermeira Rose Ribeiro, 40 anos, presente na manifestação, afirmou que desde agosto deste ano não recebe seu salário. "As férias estão para vencer e nada do pagamento deste direito. Não tem previsão de sair o 13º salário. Os nossos direitos estão sendo negligenciados", pontuou.

A enfermeira e presidente do Sindipriv - AM, Graciete Mouzinho, pede mais fiscalização nas empresas terceirizadas | Foto: Ione Moreno

Posicionamento

Em nota a Secretaria de Estado de Saúde (Susam) informou que os pagamentos das empresas terceirizadas estão dentro da regularidade normal do serviço público, incluindo as dívidas de gestão anterior que foram negociadas pela atual gestão.

"A responsabilidade pelo pagamento de salários de funcionários terceirizados é da empresa que os contratou", diz o comunicado.

Leia mais:

Confira as 40 vagas de emprego no Sine AM nesta sexta-feira (9)

Vídeo: Os desafios de navegar nos rios da Amazônia durante a vazante