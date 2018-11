Fotos de idosos pedindo presente de Natal não são de abrigo em Manaus

Manaus - Imagens de idosos segurando cartazes com pedidos de presentes começaram a circular na internet nas últimas semanas. A imagem foi vinculada à Casa do Idoso São Vicente de Paula, situada no bairro São Raimundo, Zona Centro-Sul de Manaus.

Entretanto, as fotos não são de idosos da São Vicente de Paula. A informação foi confirmada pela própria instituição filantrópica de Manaus. Porém, a imagem viralizada ajudou a alavancar as doações para o lugar.

A foto dos idosos viralizou na internet | Foto: Divulgação

Conforme a assistente social Aurelina Ktzinger, responsável técnica da instituição, muitos benfeitores levaram os itens pedidos nos cartazes.



"Trouxeram justamente todas as doações que estavam sendo solicitados nos cartazes. É importante dizer que a gente não expõe o idoso daquela forma. Temos uma lista feita pelos próprios idosos, onde eles pontuam o que desejam ganhar. Já temos uma lista pronta de presentes para o Natal", declarou Ktzinger.

A assistente social Aurelina Ktzinger, responsável técnica da instituição, ressaltou que os idosos podem ser apadrinhados por pessoas que desejam ajudar. | Foto: Ione Moreno

Hoje, a instituição filantrópica abriga 27 idosos. A assistente social relatou que interessados em fazer doações podem procurar a instituição e ser incluso na lista de benfeitores.

A Casa do Idoso São Vicente de Paula fica na rua Jerônimo Ribeiro, nº 14., bairro São Raimundo. A autoria da foto que está circulando na internet ainda é desconhecida.

"Os idosos fazem diariamente seis refeições. Necessitamos muito das proteínas como carne e frango. As fraudas, tamanho G e extra G, também são essenciais. Temos amigos que regularmente mandam doações. Trabalhamos com amor. Essa é a definição", pontuou Ktzinger.

Exposição é crime

Consta no Estatuto do Idoso (lei nº 10741/03), no capítulo 2 sobre o direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, em seu artigo 10, parágrafo 20, que o respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, de valores, idéias e crenças, dos espaços e dos objetos pessoais.

Abrigo São Vicente de Paulo | Foto: Ione Moreno

