Prefeitura de Manaus lança edital do Programa Bolsa Universidade 2019

Manaus - Qualificação profissional e expansão de acesso à educação são os objetivos do Programa Bolsa Universidade, que teve o edital de processo seletivo divulgado pela Prefeitura de Manaus na tarde desta sexta-feira (9), durante coletiva de imprensa.

A iniciativa socioeducativa é coordenada pela Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), com participação da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad). Em 2019 o programa oferece bolsas de estudo integrais de até 100%, e parciais de 50% e 75% em cursos de graduação para estudantes de baixa renda.

As inscrições poderão ser efetuadas a partir desta segunda-feira (12), e podem ser realizadas até às 9h do dia 26 de novembro. As regras gerais do edital bem como as inscrições podem ser feitas de forma on-line por meio do Portal da Espi (portalespi.manaus.am.gov.br). Esse ano o programa oferece 28.329 vagas.

Nesta edição, 14 instituições educacionais participam do sistema de ofertas de bolsas, são elas: Ciesa, Fametro, Uninassau, Esbam, FBN, Martha Falcão, Salesiana Dom Bosco, Santa Tereza, Fucapi, IAES, Materdei, Uninorte, Estácio de Sá e Universidade Nilton Lins.

Para ser efetivado no processo seletivo do Bolsa Universidade 2019, o candidato deve ser brasileiro nato ou naturalizado, residente em Manaus, com renda familiar de até um salário mínimo por mês. É necessário também que ele esteja matriculado ou apto a se matricular em uma das instituições de ensino superior parceiras do programa socioeducacional.

Não poderão participar da seleção, beneficiários de programas de graduação oriundos do poder público ou da iniciativa privada.

O prefeito Arthur Virgílio Neto ressaltou que o programa é um investimento a longo prazo no cenário profissional.

"Diferente de alguns outros programas, onde o estudante tem que ressarcir o dinheiro público que foi pago durante a faculdade, com o Bolsa Universidade esse retorno acontece por meio de serviços prestados pelo aluno à área de trabalho na qual ele se graduou. A ideia é que os estudantes contemplados com o Bolsa Universidade participem de projetos sociais do município como forma de retorno a esse investimento feito neles", destaca.