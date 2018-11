100 idosos são certificados em projeto de inclusão digital no AM

Manaus - Mais de cem alunos com idade a partir de 50 anos concluíram o curso e foram certificados nesta sexta-feira (09), pelo Departamento de Prevenção à Violência da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) que concluiu as atividades, deste ano, do Projeto Inclusão Digital e Melhor Qualidade de Vida.

No próximo ano, os planos incluem a criação de módulos para celular, habilitando idosos para manusear e até trabalhar na área. Segundo o coordenador do Departamento de Prevenção à Violência, tenente Diego Paiva, as atividades começam em janeiro. “Antes disso, nós manteremos cursos esporádicos, os chamados cursos de férias, para manter o pessoal motivado”, afirmou.

Ainda segundo o tenente Diego Paiva, é importante manter os idosos em atividade tanto para inserção no mercado de trabalho quanto para benefício próprio, como a melhora na qualidade de vida. “Desde 2009 já certificamos em torno de 1,8 mil alunos, o que revela a importância deste curso para a sociedade. Em muitos casos, há alunos tendo oportunidade no mercado de trabalho”, afirmou.

Participaram da solenidade de encerramento autoridades da área de proteção ao idoso, segurança pública e alunos que serão certificados pelo projeto, que completou nove anos. Além do curso de informática, o programa inclui atividades de lazer e cultura para oferecer o bem-estar aos idosos. A equipe ofereceu, ainda, palestras educativas sobre temas relacionados à melhor idade e qualidade de vida, educação no trânsito e ginástica laboral.

