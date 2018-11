Prefeitura de Manaus divulga resultado do concurso da PGM

Manaus - A Prefeitura de Manaus divulga nesta sexta-feira (9), o resultado final do concurso para o provimento de oito vagas do cargo de Procurador do Município de Manaus de 3ª Classe, bem como o resultado da perícia médica dos candidatos que se declararam com deficiência e a formação de cadastro de reserva. O nome dos aprovados e demais detalhes estarão publicados no Diário Oficial do Município (DOM) desta noite.

O certame foi aberto em janeiro deste ano pelo prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, e realizado em maio passado, com 3.511 inscritos. O concurso não era realizado há 12 anos e, segundo o procurador-geral do Município (PGM), Rafael Albuquerque, as demandas do município cresceram, fazendo com que o ingresso de novos membros seja essencial para o melhor andamento do trabalho.

“É com muita alegria que recebemos o resultado final do concurso e, finalmente, iremos nomear e dar posse aos aprovados para suprir as vagas disponíveis no quadro de procuradores”, destacou Albuquerque, ressaltando que os candidatos passaram por uma seleção rigorosa feita por um dos institutos de concursos mais respeitados do País.

O procurador avaliou, ainda, que os aprovados encontram-se capacitados para representar o município judicialmente e extrajudicialmente. “As demandas são cada vez mais crescentes e dependem de profissionais que, agora, comporão a nossa equipe. Com isso, teremos um reforço importante na defesa dos interesses da municipalidade”, afirmou o procurador.

Concurso

Na disputa pelas oito vagas para procurador, com salário de R$ 19.343,91 e jornada de 20 horas semanais, os candidatos fizeram prova no Centro Educacional La Salle, na Escola Estadual Senador Petrônio Portela, ambas na zona Centro-Oeste, e no Centro Integrado de Ensino Superior do Amazonas (Ciesa), na zona Centro-Sul. O certame da Prefeitura de Manaus foi executado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

Foram três fases de provas objetivas, discursivas e avaliação de títulos. Os procuradores aprovados entram na vaga de terceira classe, sendo promovidos dentro da função por tempo de atividade e merecimento.

*Com informações da assessoria.

