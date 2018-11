Campeonato esportivo da Semana do Estagiário reúne 500 participantes

Manaus - Um campeonato em sete modalidades esportivas marcou a abertura da 8ª edição da Semana Municipal de Valorização do Estagiário (SMVE), na manhã deste sábado, 10/11, na Mini Vila Olímpica do Coroado, na alameda Cosme Ferreira, zona Leste.

A Semana é realizada anualmente pela Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), que coordena o Programa Municipal de Estágio Remunerado da Prefeitura de Manaus, em parceria com as Secretarias Municipais de Juventude, Esporte de Lazer (Semjel), de Educação (Semed) e a Fundação Municipal de Turismo, Cultura e Artes (Manauscult).

O secretário da Semad, Lucas Bandiera, destaca que os jogos retornam à programação da SMVE, após dois anos de Corrida do Estagiário, com mais opções esportivas. “A gestão do prefeito Arthur é sempre muito preocupada com a valorização do servidor, independentemente do tipo de servidor. O estagiário exerce um papel fundamental na nossa estrutura”, frisa.

Para o secretário da Semjel, João Carlos, o esporte é uma oportunidade de valorização. “A intenção principal é fazer com que os estagiários entendam que eles são importantes, não apenas no âmbito da secretaria, mas para toda a Prefeitura de Manaus”, salienta.

Em oito meses de estágio na Semjel, Mayra Silva, 24, faz parte da maior delegação participante nos jogos. “Soube da programação pela coordenação de estágio na minha secretaria. Estou muito feliz em participar e ainda ganhar em primeiro lugar na queimada”, comemora.

Programação

A SMVE promove anualmente, interação entre os mais de 2 mil estagiários da Prefeitura de Manaus, com gincana solidária, esportiva e evento cultural, que ocorre na próxima terça-feira, 13/11, no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, zona Centro-Sul.

“A Semana vem para celebrar e promover diversão para essa galera que nos ajuda tanto. Fomentamos o trabalho e, no momento certo, tem que saber comemorar, agradecer e valorizar aqueles que nos ajudam sempre”, destacou Bandiera.

*Com informações da assessoria

