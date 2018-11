Justiça condena ex-prefeita de Barcelos por improbidade administrativa

Na prestação de contas apresentada pela ex-prefeita, o FNDE encontrou uma série de irregularidades | Foto: Divulgação

Alberta Maria Oliveira, ex-prefeita do município do município de Barcelos (399 quilômetros de Manaus), foi condenada pela Justiça Federal por fraudes na aplicação de recursos destinados à educação.

De acordo com o MPF, o município de Barcelos recebeu do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) mais de R$ 230 mil no ano de 2005, como parte do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e do Projeto de Educação de Jovens e Adultos (PEJA).

Na prestação de contas apresentada pela ex-prefeita, o FNDE encontrou uma série de irregularidades, entre elas a ausência de licitação e de identificação do programa nas notas fiscais; apresentação de notas fiscais irregulares e a não aplicação dos recursos recebidos na aquisição de merenda escolar.

O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) confirmou as irregularidades e apontou a ausência de comprovação da aplicação dos recursos repassados, mesmo após notificações para regularização dos documentos.

O MPF já iniciou o processo para cumprimento da sentença | Foto: Divulgação

A Justiça Federal atendeu ao pedido do MPF e condenou a ex-prefeita ao ressarcimento integral do dano causado ao patrimônio público, com a devolução do valor de R$ 232.779,40 acrescido das atualizações, perda da função pública e suspensão dos diretos políticos por oito anos, pagamento de multa cível no valor de duas vezes o montante do dano e a proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de cinco anos.

Na sentença, a Justiça ressalta que o gestor tem o dever de comprovar a regular aplicação dos recursos federais recebidos mediante convênios, sendo o dever de prestar contas inerente ao desempenho da função pública, viabilizando a participação do povo na condução da coisa pública. O MPF já iniciou o processo para cumprimento da sentença.

Leia mais:

Justiça condena mais três envolvidos em fraudes na ZFM

Polícia Federal faz operação contra fraudes no Porto de Santos