Inscrições para o Bolsa Universidade 2019 começaram nesta segunda (12)

Manaus - A partir das 8h desta segunda-feira (12), estarão abertas as inscrições para o processo seletivo do Programa BolsaUniversidade (PBU), da Prefeitura de Manaus, para acesso em 2019, no site: http:// portalespi.manaus.am.gov.br/.

Lançado na última sexta-feira (9), pelo prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, o edital dispõe de 28.329 bolsasintegrais (100%) e parciais (75% e 50%) em cursos de graduação para estudantes de baixa renda.

O Programa é coordenado pela Escola de Serviço Público Municipal e inclusão socioeducacional (Espi), vinculada à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad).

De acordo com a diretora-geral da Espi, Stela Cyrino, exclusivamente via internet, as inscrições iniciam às 8h desta segunda-feira (12), e vão até às 9h do próximo dia (26). "É importante que o candidato leia atentamente o edital para evitar problemas na inscrição online", alerta.

O edital completo foi publicado na edição de sexta-feira (9), do Diário Oficial do Município (DOM) e também está disponível no portal da Espi: http://portalespi.manaus.am.gov.br/

Cyrino destaca que a partir das 8h, o link para as inscrições estará disponível na página inicial do site da Espi.

Para participar do processo seletivo, o candidato deve ser brasileiro, nato ou naturalizado, residente em Manaus, com renda familiar per capita (por pessoa da família) não excedente a um salário mínimo e meio, e estar regularmente matriculado ou apto a se matricular em uma das instituições de ensino superior (IES) parceiras do Programa.

O candidato também deve ter ensino médio completo ou equivalente (ou concluir até o dia 31/12/2018) e não possuir diploma de curso superior ou estar matriculado em IES pública. Além disso, não podem participar beneficiários de programa de graduação mantido pelo poder público ou pela iniciativa privada.

Nesta edição, 14 IES se credenciaram para a oferta de bolsas: Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas (Ciesa), Centro Universitário Fametro, Centro Universitário Maurício de Nassau (Uninassau), Escola Superior Batista do Amazonas (Esbam), Faculdade Boas Novas (FBN), Faculdade Martha Falcão Wyden, Faculdade Salesiana Dom Bosco, Faculdade Santa Teresa, Fucapi, Instituto Amazônia de Ensino Superior (IAES), Materdei, Uninorte Laureate,Universidade Estácio de Sá e Universidade Nilton Lins.

Com informações da assessoria*

Leia mais:

Dois homens tentam reocupar área verde no Hileia 2 e são detidos

Dois homens tentam reocupar área verde no Hileia 2 e são detidos