Sem vigilantes, estádio Carlos Zamith é alvo de furtos e vandalismo

Manaus - O estádio Carlos Zamith, localizado na Alameda Cosme Ferreira, bairro Coroado, Zona Leste de Manaus, sofre com o abandono, furtos e ato de vandalismos que, segundo funcionários do local, se tornaram frequentes.

Conforme um funcionário do estádio, que pediu para não o nome divulgado, o local está há um mês sem vigilantes.

Roubo no Estádio Carlos Zamith | Foto: Divulgação

“Na sexta-feira (9), os funcionários da limpeza quando chegaram para trabalhar, às 6h30, ainda viram uns suspeitos andando pelo estádio. Eles fizeram um arrastão nesse último fim de semana. Levaram algumas portas de alumínio, torneiras, fios de cobre. Outro dia, três caixas de som do estádio sumiram”, relatou o homem.

Ainda de acordo com o funcionário, o fato já foi aos gestores do local, que por sua vez comunicam à Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), mas até o momento nada foi feito.

Os criminosos levaram os vidros das portas | Foto: Divulgação

“A Polícia Militar até faz uma vistoria após o furto e como não encontram nada vão embora. Mas, efetivamente nada foi feito. Os suspeitos entram de madrugada, levam as coisas e pronto”, declarou.

Nota Sejel

Informamos que foram constatados atos de vandalismo no Estádio Carlos Zamith, ocorridos neste domingo (11/11). A Polícia Militar foi acionada, o Boletim de Ocorrência foi feito e o fato já está sendo investigado para que os responsáveis sejam punidos diante da lei. As medidas para resolver a questão de segurança privada do local também já estão sendo tomadas. A empresa anterior já não presta mais serviços à Sejel e uma nova empresa deverá assumir de imediato.

