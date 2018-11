Lanchas levarão assistência social às populações ribeirinhas de Manaus

Manaus - A partir de agora as famílias ribeirinhas do interior do Amazonas receberão mais ações de assistência social por meio de lanchas que foram ofertadas pela Prefeitura de Manaus e apresentadas à população na tarde desta segunda-feira (12). A ideia é que cerca de 50 comunidades sejam assistidas pelo reforço técnico e logístico.

As embarcações deverão ser utilizadas nos atendimentos da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh) que contempla as famílias em situação de vulnerabilidade social e que vivem em áreas ribeirinhas.

De acordo com o prefeito de Manaus, Arthur Virgilio Neto, cerca de 50 comunidades no interior do Amazonas deverão ser beneficiadas com a iniciativa. Além dos Cras, as lanchas serão utilizadas pelos Centros de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e pelos Conselheiros Tutelares da Zona Rural para o atendimento das ocorrências.

Serviços como, identificação de situação de vulnerabilidade e risco social, acolhida, reuniões com as famílias, visitas domiciliares, atendimentos particularizados e em grupo, ações comunitárias, encaminhamentos e articulações com outras políticas públicas para atender a população.

"No Amazonas nossas estradas são rios e é necessário criar políticas que garantam o direito dos ribeirinhos. Nós não estamos fazendo um favor a essas mil famílias, mas garantindo humanidade por meio de assistência social", conclui o prefeito.