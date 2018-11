Sob a escolta da PM, homem é morto a tiros ao pular de viatura no AM

Boa Vista do Ramos - Após tentar fugir da carroceria de uma viatura da Polícia Militar, modelo picape, um homem identificado como Thiago Alves Ferreira, 28 anos, foi morto com dois tiros na tarde desta segunda-feira (12).

O crime aconteceu em Boa Vista do Ramos, município distante 271 quilômetros de Manaus. O suspeito foi identificado como Raimundo Nonato Xavier, 44, empresário do ramo de construção e está foragido.

Conforme informações da equipe policial do município, por volta das 13h, Thiago havia sido detido após ameaçar duas pessoas com um machado, durante a cobrança de uma dívida., mas segundo a irmã da vítima, Karen Santos, 30, o mecânico de moto teria ido cobrar um serviço que efetuara para um homem chamado Wiliam, conhecido na cidade como “Ceará” que trabalha para Raimundo.

Os dois se desentenderam e a vítima registrou um Boletim de Ocorrência. Mais tarde, segundo o pai de Thiago, Gedeado Barbosa Ferreira, 49, “Ceará”, e mais duas pessoas foram à casa do filho e o submeteram a uma sessão de espancamento e depois chamaram a policia que levou o mecânico.

Thiago foi algemado e conduzido na carroceria da viatura. A caminho da delegacia ele pulou do veículo e foi surpreendido por Raimundo, que avistou a fuga quando trafegava de motocicleta pela rua Padre Gabriel, bairro da Esperança, em Boa Vista do Ramos.

Raimundo efetuou dois tiros contra Thiago, que não resistiu e morreu em via pública. Após os disparos Raimundo fugiu do local e está sendo procurado pela polícia.

Revolta

Em um vídeo divulgado no Whatsapp, aparecem algumas pessoas, supostamente familiares de Thiago, revoltados com a situação.

"O certo é matar um cidadão, não levar pra delegacia?", questiona o homem que aparece nas imagens. Confira:

A Polícia Militar de Boa Vista do Ramos, informou que a ocorrência ainda está em andamento.

O comandante da Polícia Militar em Parintins, coronel Luís Navarro, que tem jurisdição sobre o grupamento da PM de Boa Vista do Ramos, informou que no amanhecer desta terça-feira(13), uma guarnição da Força Tática será enviada a cidade para auxiliar na prisão do empresário que está foragido.

“Vamos prendê-lo como manda a lei e traze-lo para Parintins”, disse o comandante local da PM.

*Colaborou Tadeu de Souza

