Pajé de 71 anos está desaparecido há mais de 2 meses em Manaus

Manaus - O indígena Avelino Dutra, de 71 anos, está desaparecido há mais de dois meses, quando saiu de casa na rua Oscar Borel, Compensa, Zona Oeste, e não voltou mais. A família está em busca do paradeiro do idoso desde então.

Segundo parentes, ele já foi visto em um hospital da cidade com sinais de violência por todo o corpo. O idoso é natural do município de São Gabriel da Cachoeira (a 856 km de Manaus) e pajé de uma tribo da etnia Tuyka.

A filha dele, Jakeline Fontes Dutra, disse que o pai saiu de casa no último dia 7 de setembro, em torno das 18h, e pediu para ninguém o segui-lo.

"Pedi para o meu filho o acompanhar porque um dia antes, ele havia dado sinais de perda de memória. Ele ficou mal-humorado e pediu para o meu filho não segui-lo. Foi a última vez que vi meu pai", lamentou.

Jakeline explicou que o pai costuma ficar dias fora de casa consumindo bebidas alcoólicas. Recentemente, no entanto, ele sofreu um acidente depois de uma agressão física, quando ainda estava no interior, e bateu a cabeça na quina de uma calçada.

"Minha mãe está desesperada. Não sei mais o que faço", disse filha do desaparecido | Foto: Arquivo Pessoal

Após esse episódio, a esposa contou que ele começou a ter alucinações e "ouvir vozes". Antes de vir para Manaus, ele já havia se perdido na mata algumas vezes, completou Jakeline.

"Quando os meus pais vieram para a capital, saímos para comprar algumas coisas em um mercado e teve um momento em que ele saiu sozinho na rua e começou a bater em uma casa desconhecida pedindo para eu abrir o portão. Percebi ali que ele realmente não estava bem de saúde mental", admitiu.

Pronto-Socorro

Um dia depois de ter saído de casa, Dutra deu entrada no HPS João Lúcio, na Zona Leste, com sinais de violência em todo o corpo. A equipe médica não soube constatar se ele havia sofrido um acidente ou tinha sido atacado por alguém, de acordo com a família.

No dia seguinte, ele fugiu do hospital e ficou dormindo embaixo de árvores nas proximidades da unidade hospitalar.

A família disse que Avelino apresentou sinais de perda de memória recentemente | Foto: Arquivo Pessoal

"Ele sumiu em uma sexta-feira e apareceu no hospital no final de semana. O serviço social do hospital nos avisou somente na terça-feira. Quando chegamos lá, ele não estava mais", completou Jakeline.

Ela ainda disse que no dia 15 de novembro, o pai vai completar 72 anos de idade. "Quando ele sumiu, deixamos o final de semana passar e esperamos ele voltar. Depois fomos na Orla do São Raimundo, na Zona Sul, pois é um dos lugares preferidos dele para beber. Minha mãe está desesperada e eu não sei mais o que fazer", terminou.

Quem tiver alguma informação sobre o paradeiro de Avelino Dutra, pode entrar em contato com a família pelos números: (97) 9 9151-2397 e (92) 99250-7698.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil (PC) para saber o andamento das investigações sobre o desaparecimento do indígena. A Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops) disse que diligências em torno do caso estão sendo feitas, em nota oficial. Quem ainda puder colaborar com informações pode ligar no (92) 3214-2268.

