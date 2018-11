Após laudo, prefeitura garante funcionamento da praia da Ponta Negra

Manaus - Após avaliação do laudo técnico do Serviço Geológico do Brasil (CPRM) sobre as condições de uso da praia do Complexo Turístico Ponta Negra, na zona Oeste, o prefeito Arthur Virgílio Neto, juntamente com técnicos do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), constatou que não há necessidade de interdição do local, mesmo assim determinou reforço às orientações e cuidados aos banhistas, por conta do baixo nível do rio Negro.

O prefeito Arthur Virgílio Neto lembrou que os banhistas que frequentam a praia devem respeitar as normas de uso e não ultrapassar o cordão de isolamento, que indica área de segurança dentro da água.

“Para nós, o mais importante é a segurança das famílias que frequentam a Ponta Negra, por isso foi delimitada uma nova área de banho, com uma margem de segurança, de acordo com que o laudo do CPRM apresentou. Além disso, continuamos com todo nosso efetivo de segurança a postos”, explicou o prefeito.

Prefeitura garante funcionamento da praia da Ponta Negra | Foto: Divulgação

O laudo do CPRM apontou uma faixa de segurança para banho de sete metros, a partir da margem, porém, a prefeitura diminuiu a área delimitada para banho na praia para cinco metros, garantido total segurança aos banhistas.

O levantamento foi realizado nos dias 7 e 8 de novembro, quando a cota do rio Negro estava em 17,05 metros. Segundo a medição do Porto de Manaus, a cota, nesta segunda-feira, 12 de novembro, encontra-se em 17,12 metros, o que mostra que nos últimos quatro dias o rio subiu sete centímetros. Conforme o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), assinado em 2013, junto ao Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE-AM), a marca de 16 metros é a cota de segurança mínima para a entrada dos banhistas no rio.

O diretor-presidente do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), Claudio Guenka, explicou que todo o efetivo do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Guarda Municipal e demais órgãos que já atuam na Ponta Negra estão com suas atividades direcionadas para orientar e fiscalizar os banhistas. "É uma questão de a população entender que estamos preocupados em resguardar suas próprias vidas, conforme determinação do prefeito Arthur Virgílio Neto”, destacou Guenka.

A delimitação de banho na praia da Ponta Negra deve permanecer em cinco metros até o final deste ano. E, conforme o rio for apresentado elevação em sua cota, essa margem deverá ser ampliada, depois de nova avaliação pelo Implurb e pelo Corpo Integrado de Segurança da Praia da Ponta Negra.

O Corpo de Bombeiros conta com salva-vidas distribuídos, diariamente na área da praia | Foto: Divulgação

Novas placas



A praia da Ponta Negra, zona Oeste, recebeu novas placas de sinalização para alertar banhistas e usuários quanto às regras de uso, especialmente quanto à área de banho no rio Negro. Na praia, além do horário de funcionamento indicado para banho - até às 17h - e a preocupação com as crianças dentro do rio, a recomendação é a moderação no consumo de bebidas alcoólicas.

É importante respeitar as normas de uso da praia e não ultrapassar o cordão de isolamento, que indica área de segurança dentro da água. Placas de orientação quanto aos cuidados e horários estão distribuídas em toda a área de uso permitido e regular.

Durante a semana, o Corpo de Bombeiros conta com salva-vidas distribuídos, diariamente, na área da praia, por todo o perímetro delimitado. Diariamente, os corpos permanentes de segurança, incluindo Guarda Municipal, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, atuam dando apoio à retirada de banhistas das águas antes das 17h.

