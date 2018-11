Prefeitura decreta ponto facultativo nesta sexta-feira e na segunda

Manaus - O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, decretou ponto facultativo para os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal nos dias 16 e 19 de novembro, que intercalam os feriados de 15 de novembro, dia em comemoração à Proclamação da República, e o dia 20 de novembro, feriado municipal em homenagem ao Dia Nacional da Consciência Negra.

A decisão, publicada no Diário Oficial do Município (DOM), na edição 4.479, de 12 de novembro, visa conter despesas com bens e serviços, mantendo-se as atividades essenciais. O decreto determina, ainda, que a Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad) ficará responsável por organizar o banco de horas relativo ao ponto facultativo, para futura compensação pelos servidores do Executivo municipal.

Nesse período de recesso, apenas os serviços essenciais do município serão garantidos e as demais atividades retornam à normalidade a partir da quarta-feira, 21/11.

Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) informa que o funcionamento dos serviços em suas unidades terá alterações nos pontos facultativos e nos feriados, preservando os atendimentos de urgência e emergência, como o SAMU 192 Manaus, que irá manter o plantão 24 horas, atendendo as chamadas telefônicas de urgência pelo número 192.

A Maternidade Moura Tapajóz, localizada na avenida Brasil, Compensa, zona Oeste, também estará aberta 24 horas e haverá atendimento normal na sala de imunização da UBS José Rayol dos Santos, para vacinação antirrábica humana, das 8h às 12h.

Já as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), policlínicas, Centros de Especialidades Odontológicas, laboratórios, farmácias gratuitas e Centros de Atenção Psicossocial suspendem as atividades a partir de quinta-feira, 15/11, retornando na quarta-feira, 21/11.

Limpeza

Os serviços da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) funcionam nos feriados do dia 15 e 20 em ritmo de plantão e funcionam normalmente durante a sexta-feira, 16/11, sábado, 17/11, e segunda-feira, 19/11. No domingo, 18/11, coleta e limpeza urbana funcionam em ritmo de plantão.

Finanças

A Central de Atendimento da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno (Semef), localizada na rua Japurá, bairro Praça 14, zona Sul, não funcionará nos pontos facultativos e nem no feriados. A mesma regra se aplica aos postos do Manaus Atende nos PACs e nos Shoppings Via Norte, Sumaúma e Phelippe Daou.

Na quarta-feira, 21/11, todos os postos voltarão a funcionar normalmente, das 7h30 às 16h30. Dúvidas ou mais informações, pelo Call Center 156. Entretanto, o contribuinte que precisar emitir alguma guia para pagamento de débito municipal pode fazer pelo site https://manausatende.manaus.am.gov.br

Cultura

O Museu da Cidade de Manaus estará aberto ao público na sexta-feira, 16/11, e no sábado, 17/11, em horário normal, das 9h às 17h.

Nos feriados de 15 de novembro e 20 de novembro, o museu não abrirá as portas. Aos domingos e segundas-feiras, não há atividades no museu, sendo as segundas destinadas às manutenções do espaço. O Museu da Cidade de Manaus retoma suas atividades na terça-feira, 21/11.

Comércio popular

A Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc) informa que nos feriadosde 15 e 20 de novembro, as Galerias Populares Espírito Santo e Remédios, no Centro, vão funcionar das 8h às 15h. O Shopping Phelippe Daou, na zona Leste, abre suas portas das 8h às 18h. Já o Mercado Municipal Adolpho Lisboa, funciona, nos dois feriados, somente até às 12h.

Nos demais dias, os horários de funcionamento são:

Sexta-feira e Sábado (16 e 17/11)

Galeria Espírito Santo: 8h às 18h

Galeria dos Remédios: 8h às 17h

Shopping Phelippe Daou: 8h às 20h (Lojas) e 8h às 22h (Praça de Alimentação)

Mercado Adolpho Lisboa: 6h às 17h

Domingo (18/11)

Galeria Espírito Santo: 8h às 12h

Galeria dos Remédios: não funciona

Shopping Phelippe Daou: 8h às 18h, tanto para as lojas como para a praça de Alimentação

Mercado Adolpho Lisboa: 6h às 12h

Segunda-feira (19/11)

Galeria Espírito Santo: 8h às 18h

Galeria dos Remédios: 8h às 17h

Shopping Phelippe Daou: 8h às 20h, tanto para as lojas como para a praça de Alimentação

Mercado Adolpho Lisboa: 6h às 17h





*Com informações da assessoria

