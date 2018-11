Parque do Idoso recebe oficina do projeto ‘Sabor Solidário’

Desta vez quem mostrou e repassou dicas culinárias foi o chefe André Parente, da Cachaçaria do Dedé | Foto: Marcely Gomes

Manaus - O segundo dia de oficinas do projeto "Sabor Solidário", da Prefeitura de Manaus, chegou ao Restaurante Comunitário do Parque do Idoso, localizado no conjunto Vieiralves, zona Centro-Sul de Manaus, nesta terça-feira (13). Desta vez quem mostrou e repassou dicas culinárias foi o chefe André Parente, da Cachaçaria do Dedé, com aula das 14h às 17h.

A 1° oficina foi realizada na Cozinha Comunitária do bairro Santo Agostinho. O projeto é iniciativa da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (Semasdh). Segundo a chefe da divisão de segurança alimentar da Semasdh, Cleo Freitas, o principal objetivo da oficina é levar mais conhecimentos culinários para as cozinheiras dos restaurantes e cozinhas comunitárias, para agregar valor ao que elas já produzem.

"A ideia é que elas aprendam a fazer receitas que parecem ser simples, mas de uma forma diferente. Sem falar que leva também instruções para pessoas da comunidade", revelou Cleo, destacando ainda que o restaurante comunitário atende 400 idosos diariamente e serve 9 mil refeições por mês.

Participam do projeto "Sabor Solidário" os chefes Selma Reis (Zefinha Amazonas), André Parente (Cachaçaria do Dedé), Hiroya Takano (Shin Suzuran), Felipe Schaedler (Banzeiro Comida Amazônica) e Fernando Pio (Alquimia Arte Culinária).

A coordenadora do restaurante comunitário do Parque do Idoso, a técnica em nutrição Lena Fernandes, disse que as oficinas vão ajudar a melhorar ainda mais os conhecimentos gastronômicos das cozinheiras para melhor servir os idosos. "Na área de nutrição é assim, você acha que já sabe o suficiente, mas nunca sabemos. Todo dia você está descobrindo coisas novas, principalmente quem trabalha com idosos, que tem que ser um alimento especial, que não prejudique a saúde deles, sem sal, sem gordura e outros cuidados", comentou.

O chefe André Parente, o "Dedé" disse que é um dever compartilhar conhecimentos. "Aqui não vim só para ensinar, com certeza já aprendi alguma coisa. Só o prazer de estar passando, aquilo que um dia Deus me passou, é uma grande satisfação. Se tiver outras oficinas é só me escalaram que eu vou", completou.

Hoje em Manaus são dois restaurantes e seis cozinhas comunitárias, operando para atender milhares de idosos e famílias em situação de vulnerabilidade social e financeira. Apenas os restaurantes cobram R$ 1 por cada refeição, enquanto que as cozinhas comunitárias servem os alimentos totalmente sem custos para famílias carentes cadastradas. Ambos são subsidiados pela Prefeitura de Manaus. As oficinas do Sabor Solidário seguem até o dia 28 deste mês.