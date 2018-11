Veja lista com 24 vagas de emprego nesta quarta-feira (14) pela Setrab

Manaus - Nesta quarta-feira (14), véspera de feriado, a Secretaria de Estado do Trabalho (Setrab) está com 24 vagas de emprego para trabalhadores com ensinos fundamental e médio.

As vagas são para:

Agente de socialização (dez vagas), auxiliar de cozinha (duas vagas), auxiliar de limpeza (duas vagas), copeiro (duas vagas), costureiro (uma vaga), torneiro ajustador (uma vaga), mecânico eletricista (uma vaga), operador de empilhadeira (uma vaga), representante comercial (uma vaga), oficial de serviços gerais (uma vaga), pintor de letreiro (uma vaga) e frentista-PCD (uma vaga).

Os interessados devem procurar o novo posto do Sistema Nacional de Empregos do Amazonas (Sine-AM), na avenida Djalma Batista, nº 1.018 (ao lado do Amazonas Shopping), das 8h às 14h. Os trabalhadores devem levar a Carteira de Trabalho para comprovar experiência profissional.

Níveis fundamental e médio

O secretário da Setrab, Manoel Oliveira, destaca que as vagas desta quarta-feira são direcionadas a trabalhadores com os níveis fundamental e médio de escolaridade. É o caso das dez vagas de agente de socialização, que exigem nível médio completo, além da conclusão de cursos de agente de portaria e segurança

Os trabalhadores com nível fundamental também têm oportunidades. É o caso das vagas de mecânico eletricista, auxiliar de limpeza e costureiro, cuja exigência é a comprovação de experiência por meio da Carteira de Trabalho.

