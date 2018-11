Saiba como vai funcionar o comércio de Manaus no feriado (15/11)

Manaus - A Fecomércio AM informou o horário de funcionamento do comércio varejista e atacadista de Manaus no feriado do dia 15/11 (Proclamação da República), na tarde desta terça-feira (13). Confira:

Dia 15/11 - quinta-feira

Comércio da Região Central - das 9h às 13h.

Shoppings:

Manauara - Lojas, áreas de lazer e praça de alimentação - 10h às 22h;

Amazonas - Lojas - 12h às 21h - Áreas de lazer e praça de alimentação - 12h às 22h;

Sumaúma - Lojas, áreas de lazer e praça de alimentação - 10h às 22h;

Manaus Plaza - Lojas - 14h às 20h - Praça de Alimentação - 11h às 21h;

Ponta Negra - Lojas - 14h às 21h - Areas de lazer e praça de alimentação - 12h às 22h;

Studio 5 - Lojas - 14h às 21h - Áreas de Lazer e Praça de Alimentação - 12h às 22h;

UAI Shopping - Lojas - 14h às 20h - Áreas de Lazer e Praça de Alimentação - 12h às 21h;

Millennium - Lojas - 14h às 20h - Praça de Alimentação - 12h às 22h;

ViaNorte - Lojas, áreas de lazer e Praça de Alimentação - 10h às 22h.

Dia 16/11 - sexta-feira

Comércio da Região Central e Shoppings - funcionamento normal.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Vídeo: comércio natalino gera novas vagas de emprego

CDL prevê 1,5 mil vagas temporárias para emprego em Manaus