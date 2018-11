A gentileza em grupos de apoio transformando vidas em Manaus

Manaus - Abrir a porta do carro para alguém, ajudar um idoso a atravessar a rua, retribuir um sorriso, dar um abraço. Ações como essas configuram o que pode ser chamado de gentileza, que em seu sentido mais amplo, significa ter um comportamento educado, amável e cordial com todos os que estão ao seu redor.

E com o objetivo de incentivar a prática da gentileza por toda a sociedade, um grupo de pessoas resolveu criar o Dia Mundial da Gentileza, no ano de 1997. A ideia original era de um médico japonês chamado Wataru Mori, que acreditava em um mundo mais gentil e cheio de compaixão. A ideia, junto com a data de 13 de novembro, ficou, e esse grupo de pessoas fundou o que se chama hoje de Movimento Mundial da Gentileza.

No Brasil

Em terras tupiniquins, a gentileza ganhou uma figura pública com o seu nome: o paulista José Datrino, que ficou nacionalmente conhecido como Profeta Gentileza. Nascido na pequena cidade de Cafelândia, em São Paulo, em 1917, Gentileza se tornou uma personalidade urbana da cidade do Rio de Janeiro, e por onde passava, pregava mensagens de amor, paz e bondade.

O Profeta Gentileza foi uma das personalidades urbanas do Rio de Janeiro, e pregava, por onde passava, a gentileza e o amor | Foto: Reprodução

A alcunha de “Profeta Gentileza” veio, no entanto, após uma tragédia: o incêndio do Gran Circus Norte-Americano, na cidade de Niterói, em 1961. Dias após o incêndio, Datrino foi ao local para consolar as pessoas que tinham perdido seus entes queridos. Passou quatro anos morando ali, e por consequência, as pessoas começaram a chamá-lo de “José Agradecido” e “Profeta Gentileza”. O segundo nome pegou.



Nos anos 80, Datrino resolveu "eternizar" sua mensagem ao mundo. Ele escolheu mais de 50 pilastras do Viaduto do Gasômetro, no Rio de Janeiro, e ali, inscreveu os ensinamentos que pregava enquanto andava pela cidade. Datrino faleceu em 1996, e sua vida foi referência para muitos, inclusive de músicas de Marisa Monte e Gonzaguinha.

Sopas de amor



Transformar a gentileza em serviço foi o que motivou um grupo de amigos a criarem a Sopaterapia em março de 2016. A iniciativa foi do comerciante Leonardo Mene, e começou em um apartamento com um grupo de 10 pessoas, com produção esporádica de 30 sopas, naquela época.

Integrantes da Sopaterapia entregam sopas embaladas todas as terças-feiras, na região do Centro de Manaus | Foto: Divulgação

"Na época, eu falava para o Leo que precisávamos mostrar esse trabalho para o mundo, porque precisávamos de doação, mas ele relutava. Quando começou a crescer, eu bati o pé e falei que precisávamos de um Instagram, pelo menos. O Leo aceitou", conta a publicitária Julyana Santos, uma das coordenadoras da Sopaterapia. "Quando nós criamos as redes sociais, vimos que o trabalho cresceu, com muita gente aparecendo para realmente querer ajudar", ressalta.



A cada terça-feira, os integrantes se reúnem para distribuir cerca de 500 sopas. O trabalho é voluntário, e os ingredientes são entregues na segunda-feira anterior na sede do projeto, na rua Silva Ramos, no Centro de Manaus. "Em média, nós fazemos 2 mil sopas por mês. Distribuímos na região do Centro, começando pela Praça da Polícia, e passando pela Praça dos Remédios, Parque Jefferson Peres, Feira da Banana, Paço Municipal e avenida Eduardo Ribeiro", aponta Julyana.

Gentileza transformada em serviço

Mais do que ser cortês com alguém, a gentileza se traduz principalmente no serviço aos outros | Foto: Marcely Gomes/EM TEMPO

Os ideais da gentileza se traduzem, principalmente, em ajudar alguém sem pedir ou esperar qualquer retribuição. E foi pensando nisso que a pediatra Francisca Wellian Abbade, de 50 anos, resolveu canalizar sua gentileza no serviço ao próximo. Ela mantém um grupo de apoio a mães de crianças com deficiência, e tudo começou em 2013.



"Eu recebi no meu consultório uma mãe que estava prestes a ter um bebê especial. E quando ela me contou que o pai não quis saber da criança, eu fiquei tocada com aquela situação e resolvi ajudar. Logo em seguida, conheci um grupo de mães que passavam pela mesma situação, e em 2014 resolvi dar todo o meu apoio. Presto assistência a elas, dando fraldas e provendo coisas que são necessárias de vez em quando", afirma a médica.

Francisca Abbade (de blusa preta) mantém um grupo de apoio a mães solteiras de crianças com deficiência | Foto: Arquivo pessoal/Francisca Abbade

Francisca ainda ressalta que o fator que a levou a fazer esse trabalho foi simplesmente o prazer de querer ajudar. Em outubro deste ano, junto com um grupo da igreja, a Comunidade Adventista de Alphaville, ela realizou uma ação com outro grupo de mães do Hospital Delphina Rinaldi Abdel Aziz. "Eu acredito que as minhas obras não vão me dar qualquer salvação, mas também acho que estamos neste mundo para servir e ajudar as pessoas. Afinal, quem não vive para servir, não serve para viver", completa.



Leia mais

Há 34 anos, família transforma a casa no período da Páscoa em Manaus

Parque do Idoso recebe oficina do projeto ‘Sabor Solidário’