Polícias do AM recebem fuzis e equipamentos para reforço na segurança

Manaus - Para aumentar a capacidade no enfrentamento ao crime organizado e o narcotráfico na região de fronteira e na capital amazonense, as forças de segurança pública do Estado adquiriram 51 fuzis calibre 5,56, modelo Imbel, 95 capacetes balísticos nível IIIA, duas pistolas PT 840 e nove coletes balísticos nível IIIA. Os equipamentos serão distribuídos pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Conforme o titular da SSP-AM, coronel Amadeu Soares, os materiais são oriundos de um convênio com a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp). Soares ainda informou que aguarda outros reforços, solicitados ao Ministro da Segurança Pública.

"Já solicitamos ao Raul Jungmann a aquisição de lanchas blindadas, porque as operações que ocorrem nos rios da Amazônia são todas de altíssima periculosidade. Precisamos dar maior proteção as tropas que fazem diretamente esse enfrentamento. Parte deste legado será enviada para a tríplice fronteira deixando as tropas em condições de enfrentar o crime organizado”, disse o secretário de segurança.

Dos fuzis, 33 serão distribuídos à Polícia Militar na capital, dois à Polícia Civil, 12 para equipe da PM que atuam na região de fronteira e quatro para o Departamento de Operações Aéreas (Dioa) da SSP-AM. Os coletes balísticos e as pistolas serão distribuídos à PC, enquanto os capacetes balísticos serão encaminhados à PM.

Para o c omandante geral da PM, coronel José Cláudio Silva, os equipamentos são de extrema importância para o combate e segurança das tropas. "Faremos frente à criminalidade, e é combate de igual para igual. Os militares poderão trabalhar tranquilo e com segurança, e sem dúvidas daremos respostas para os criminosos que ultrapassam seus limites", informou o comandante.

Cúpula de segurança se reuniu para apresentar o reforço | Foto: Clóvis Miranda

Mais armas



Outro 60 fuzis, modelo Taurus T4, de calibre 5,56, estão em processo de aquisição pela SSP-AM e custarão R$ 514 mil. O armamento será distribuído para a PM, com 40 unidades, e para a PC, com 20 unidades. Após a entrega dos fuzis para as polícias, a secretaria de segurança prestará contas da execução dos valores, oriundos de emenda parlamentar, ao Ministério da Justiça.

O convenio garante por seis meses a utilização dos fuzis pelo efetivo de tropas especializadas como a Companhia de Operações Especiais (COE), Rocam e Choque da PM, além do Grupo Fera da PC e tropas em Tabatinga, na triplete fronteira.

