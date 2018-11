Doação de sangue na Semed arrecada 68 bolsas de sangue

Manaus - A doação de sangue marcou o fim da programação do mês do servidor da Prefeitura de Manaus, que iniciou em outubro. Funcionários da Secretaria Municipal de Educação (Semed) participaram da campanha de doação, que arrecadou 68 bolsas de sangue. O ato de solidariedade aconteceu nesta terça-feira (13), no estacionamento da secretaria, na zona Centro-Sul, que recebeu a unidade móvel da Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (FHemoam).

Essa é a segunda campanha de doação de sangue que a Semed desenvolve no ano e dessa vez a ação contou com a parceria da Secretaria Municipal de Administração (Semad). No final do mês de outubro, a Prefeitura de Manaus recebeu a unidade móvel do FHemoam e mobilizou seus servidores para que doassem sangue. Com as duas ações, foram arrecadadas 130 bolsas de sangue no total.

Aproximadamente cem servidores da Semed aderiram à campanha e destes, 68 puderam efetivar a doação. De acordo com a chefe da Gerência de Desenvolvimento do Servidor (GDS) da Semed, Wânia Braga, em todas as campanhas, o número de doadores tem sido satisfatório.

“Todos os nossos servidores se envolvem e tem consciência da importância desse ato”, informou.

Os doadores efetivos têm direito a dois dias de folga, sendo o primeiro no dia da doação e o outro a sua escolha, em um período de até 30 dias, a contar da data que a pessoa doou sangue.

Satisfação

A técnica administrativa da Escola Municipal Coronel Jorge Teixeira de Oliveira, na comunidade Grande Vitória, zona Leste de Manaus, Ilane Catro, é doadora há 10 anos e fala da satisfação em poder ajudar o próximo. “Quando eu completei 18 anos decidi ser doadora, era uma vontade que eu tinha desde criança. Para mim é muito gratificante poder ajudar a salvar uma vida e, quem sabe, eu mesma no futuro precise”, destacou.

Com a campanha o FHemoam, buscou reforçar o estoque de sangue da instituição que se encontra muito abaixo do necessário. Por isso, as doações poderão continuar sendo feitas na sede do órgão, na avenida Constantino Nery no feriado e ponto facultativo, das 7h às 18h.

“Pretendemos aumentar bastante o nosso estoque. Nós solicitamos que as pessoas doem, deixem de lado o medo e não procurem o FHemoam somente quando algum familiar precisar”, explicou a enfermeira assistencial de triagem clínica de doadores, Alcineide Vasconcelos.

Para doar é necessário apresentar documento com foto, ter entre 16 e 69 anos e pesar acima de 50kg. O FHemoam recomenda que as pessoas se alimentem na noite anterior e façam um dejejum reforçado no dia da doação, além de dormir ao menos seis horas na noite anterior e não ter ingerido bebidas alcoólicas 12 horas antes da doação.

*Com informações da assessoria.

