Moradores realizam manutenção de quadra de esportes em Pauini, no AM

Pauini (AM) - Cansados de esperar pelo poder público municipal de Pauini (distante 923 quilômetros de Manaus), moradores do bairro Fortaleza decidiram se unir e colocar a mão na massa, e por conta própria fizeram reparos na quadra de esportes da cidade utilizando cimento, areia e água, além de utilizarem terçados e enxadas para realizarem limpeza no espaço púbico.

De acordo com Sávio Colares, um dos colaboradores da ação, a mobilização teve início após uma reunião entre 12 jovens.

Com o período chuvoso, o mato cresceu novamente no entorno da quadra | Foto: Divulgação





O voluntário ressaltou ainda que outros jovens que praticam atividades esportivas no local foram vítimas de acidentes por causa dos buracos no chão e da grande quantidade de mato atrás da quadra, e resolveram agir com altruísmo.

Para os jovens voluntários uma atitude dessa natureza é uma forma de chamar a atenção da administração do município, para que providências sejam tomadas e possam devolver um ambiente saudável para a pratica esportiva dos moradores da cidade.

*Colaborou Romário Vieira

