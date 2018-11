Faixa azul volta a ser exclusiva para ônibus em avenidas de Manaus

Manaus - A partir desta quarta-feira (14), a faixa azul volta a ser exclusiva para o transporte coletivo da capital nas avenidas Constantino Nery, Torquato Tapajós e Mário Ypiranga, antiga Recife. Desde março, todos os veículos de passeio estavam liberados na mão exclusiva devido as obras em um trecho da avenida Djalma Batista.

O período de adaptação para os condutores será até o dia 23 de novembro, sendo acompanhado pelos agentes do Manaustrans. Nesse período, não será aplicado multas aos motoristas pelo uso da faixa.

Segundo a Prefeitura, os agentes irão educar os condutores a darem preferência aos ônibus. A fiscalização com aplicação de multa será a partir do sábado (24).

O superintendente municipal disse que ais de 400 mil usuários serão beneficiados | Foto: Ione Moreno/Em Tempo

No início do ano, a pasta de transportes públicos (SMTU) havia anunciado a volta da faixa azul, mas desistiu da mudança logo em seguida. Desde então, a faixa estava sendo compartilhada entre coletivos, carros e motos.

O superintendente Franclides Ribeiro explicou que o motivo da mudança foi alterações no planejamento para os corredores viários.

"Conversamos com técnicos e usuários do sistema e alinhamos, em uma análise ampla, que não era o momento da volta. Nesse sentido, a mobilidade urbana é responsabilidade de todos e temos que considerar diversas variáveis", detalhou.

Na faixa da esquerda com sinalização especial no corredor central das avenidas Constantino Nery e Torquato Tapajós serão usadas pelos coletivos de majoritariamente. Já na Mario Ypiranga, a faixa da direita é a direcionada aos ônibus.

Ar-condicionado

A partir do dia 24 deste mês, ainda, 18 ônibus articulados com ar-condicionado vão começar a circular nessas vias, de acordo com Franclides Ribeiro. Essa nova frota vai atender todas as zonas de Manaus, mas com prioridade nas três avenidas centrais.

A partir do dia 24 de novembro, 18 ônibus articulados com ar-condicionado circularão em Manaus | Foto: Ione Moreno/Em Tempo

"É uma nova aquisição para melhorar o sistema público e a qualidade de vida do usuário. A volta da faixa azul e os novos veículos vão de encontro com a sustentabilidade da rede de mobilidade pública", completou.

Usuários beneficiados

Conforme a Prefeitura, responsável pelo remanejamento do tráfego, cerca de 400 mil usuários do transporte público devem ser beneficiados. A faixa exclusiva vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 4h às 22h. Aos sábados, das 4h ao meio-dia e domingos e feriados, ela será liberada a todos os veículos.

A preferência nos horários de funcionamento é para, além do transporte público, táxis, veículos especiais e de fretamento, veículos de transporte de tropas e equipamento bélico das Forças Armadas, guinchos em efetivo serviço e veículos de urgência.

Multa

A multa para quem desobedecer a faixa azul é infração gravíssima de R$ 293,47 e mais sete pontos na Carteira de Habilitação.

O período de adaptação não terão multas aplicadas | Foto: Ione Moreno/Em Tempo

