Manaus e Belém são opções de descanso no feriadão, diz empresa aérea

O mercado Ver-o-peso, cartão postal da cidade, é um dos mais antigos do Brasil e foi eleito uma das sete maravilhas do país | Foto: Divulgação





Manaus - Para quem gosta de viajar, o mês de novembro é uma excelente oportunidade já que tem dois feriados – Proclamação da República, nesta quinta-feira (15) e Consciência Negra, na próxima terça-feira (20). Quem ainda está em dúvida sobre qual destino escolher para aproveitar os dias de folga, a gerente de Marketing da MAP Linhas, Luciana Marques indica as capitais Manaus e Belém.

As duas cidades, diz ela estão repletas de atrações turísticas, seja para quem viaja do interior para a capital ou de outro estado. Em Belém, uma das sugestões de passeio é a visita a Catedral Metropolitana, localizada no bairro da Cidade Velha.

A igreja é uma construção com elementos do estilo neoclássico e barroco. A catedral possui desenhos feitos pelo arquiteto Landi e telas pintadas por renomados artistas europeu do século XVIII.

O teatro fica aberto para visitas domingo e segunda-feira, das 9h às 14h e de terça-feira a sábado, das 9h às 17h | Foto: Divulgação





O mercado Ver-o-peso, cartão postal da cidade, é um dos mais antigos do Brasil e foi eleito uma das sete maravilhas do país. No local, o visitante pode experimentar pratos típicos da região como o tacacá, e conhecer as ervas medicinais usadas pela população indígena.

Uma parada obrigatória para quem visita Belém segundo Luciana é a Estação das Docas. O local conta com exposição permanente sobre a história da navegação do estado. Além disso, a Estação das Docas possui uma estrutura completa de bares e restaurantes e um visual deslumbrante.

O teatro fica aberto para visitas domingo e segunda-feira, das 9h às 14h e de terça-feira a sábado, das 9h às 17h | Foto: Divulgação

Já em Manaus Luciana indica a visita ao Largo de São Sebastião, no Centro. No local, além da igreja que recebe o mesmo nome fica instalado também o Teatro Amazonas, um dos mais importantes monumentos do país. O teatro fica aberto para visitas domingo e segunda-feira, das 9h às 14h e de terça-feira a sábado, das 9h às 17h.

Outro passeio que vale a pena realizar na capital amazonense, principalmente para quem gosta de banho no rio é a visita aos flutuantes. Os estabelecimento localizado a beira do rio oferecem estrutura de lazer e alimentação. “Esse é um excelente passeio para quem viaja com a família”, disse.

Em Manaus, também é parada obrigatória o passeio na praia da Ponta Negra. No local, é possível assistir o por do sol, tomar banho de rio, caminhar no calçadão e praticar atividade física.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Nova temporada de cruzeiros deve trazer 18 mil turistas para Manaus

Dez lugares imperdíveis para conhecer em Manaus