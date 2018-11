Amazonense de 16 anos vai atuar como jovem senadora em Brasília

Manaus - Com apenas 16 anos, a estudante amazonense Ana Beatriz Johnson Barros terá a experiência de atuar por alguns dias como uma senadora da república. A aluna do 3º ano do ensino médio vai representar o Amazonas no programa Jovem Senador 2018, proposto pelo Senado Federal em Brasília. Este ano o evento tem como tema, “A Constituição Cidadã, 30 anos depois”, e acontece dos dias 20 a 24 deste mês, em Brasília (DF).

O evento reúne todos os anos, um estudante de cada estado e do Distrito Federal (27 ao todo), para passar alguns dias desempenhando funções específicas de um senador da república, como discutir e debater ideia e propostas para políticas públicas e até elaborar projetos que possam vir a ser aprovados e implementados na realidade.

Ana Beatriz é aluna da escola estadual Brigadeiro João Camarão Telles Ribeiro, localizada no bairro São Lázaro, na Zona Sul de Manaus, onde vem se destacando nos últimos anos. Beatriz conquistou o primeiro lugar geral no Estado do Amazonas no concurso Jovem Senador e ao mesmo tempo, o direito de representar o Estado.

O professor de língua portuguesa e orientador da jovem, Onison Carlos Lopes de Souza, explicou que esta já é a terceira conquista em concursos de redação só este ano. “Ela é um talento, na escrita na redação, trabalho com ela desde o primeiro ano do ensino médio e ela realmente tem se destacado nessa parte da escrita dissertativa”.

Este ano a jovem também conquistou o primeiro lugar em um concurso anual de redação do Conselho Regional de Economia do Amazonas (Corecon-AM).

Ainda segundo o educador, cada um dos jovens que vão para Brasília, tem que montar uma proposta de mudança, e Ana Beatriz escolheu a educação. “Ela tem esse olhar voltado para a educação. Mas como formação profissional ela pensa em seguir pelo ramo da saúde, medicina ou medicina veterinária”, completou.

A dupla viaja no próximo dia 19 para Brasília, onde já no dia seguinte, dão início aos trabalhados e discussões.

