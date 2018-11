Coleta de sangue do Hemoam funcionará normalmente durante feriado

A instituição reforça o convite aos doadores cadastrados e também a quem tenha interesse em doar pela primeira vez | Foto: Divulgação

Manaus - O setor de coleta de sangue da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Estado do Amazonas (Hemoam) irá funcionar normalmente de 7h30 as 18h nos dias 16 e 19 de novembro. Apesar do ponto facultativo, a medida é preventiva em virtude da alta demanda de transfusão e ao estoque baixo de bolsas de sangue no Hemocentro. No sábado (17) o atendimento aos doadores também será normal.

A instituição reforça o convite aos doadores cadastrados e também a quem tenha interesse em doar pela primeira vez para que compareça a instituição nesse período. O chamado inclui principalmente as pessoas de sangue O+, cujo estoque está abaixo da média e o qual tem uma demanda e rotatividade bem maior.

Os interessados podem se dirigir à sede do Hemoam, localizada na avenida Constantino Nery, bairro Chapada, zona Centro-Sul de Manaus | Foto: Divulgação

Os interessados podem se dirigir à sede do Hemoam, localizada na avenida Constantino Nery, bairro Chapada, zona Centro-Sul de Manaus. É necessário apresentar documento oficial com foto, estar com boa saúde, bem alimentado e pesar acima de 50kg. As pessoas que se vacinaram contra o sarampo estão inaptas por 30 dias. A mesma regra vale para pessoas que viajaram recentemente para áreas de doenças endêmicas.

O posto de coleta na Maternidade Ana Braga, no bairro São José, na zona Leste, não funcionará nesses dias. Para mais informações acesse www.hemoam.am.gov.br

*Com informações da assessoria

