Jovens representam Amazonas em competição nacional do Senac

Manaus - As jovens Rebeca Prado e Bruna Campos são as representantes do Amazonas nas Competições Senac de Educação Profissional 2018, que ocorrerão entre os dias 20 e 23 de novembro no Hotel Ilha do Boi, em Vitória (ES). Elas disputam nas categorias cabelo e cozinha, respectivamente.

Conhecida nacionalmente, a competição reúne estudantes – de até 21 anos – das diversas regionais do Senac distribuídas pelo país. Nas provas, os participantes são estimulados a resolverem problemas semelhantes aos enfrentados no ambiente real de trabalho.

Os candidatos que obtiverem as melhores pontuações serão automaticamente aprovados para a preparação da WorldSkills, que é a mais importante competição mundial de educação profissional. Os vencedores da etapa nacional irão treinar ao longo de 2019 para representarem o Brasil na prova internacional.



Segundo o gerente de Desenvolvimento Educacional do Senac AM, Luiz Ricardo Almeida, a participação das alunas nas competições consolida o empenho do Senac, há mais de 70 anos | Foto: Divulgação

Segundo o gerente de Desenvolvimento Educacional do Senac AM, Luiz Ricardo Almeida, a participação das alunas nas competições consolida o empenho do Senac que, há mais de 70 anos, forma e prepara pessoas para o mercado de trabalho, principalmente, dentro de importantes segmentos de atuação da instituição: a gastronomia e a beleza.

“Outra coisa importante é a revelação de talentos formados pela instituição. A importância na vida dos alunos é algo imensurável. Tanto em termos de formação profissional como de experiência de vida, isso é altamente enriquecedor para o nosso competidor. É uma oportunidade ímpar de desenvolvimento profissional e pessoal”, disse.

A preparação para as provas teve início em meados de maio deste ano. A princípio, duas duplas participaram dos treinos realizados pelos professores Michel Brito e a Rejane Leal. Na ocupação cozinha, os treinos do chef Michel duraram cerca de 4 horas por dia. Já a preparação para cabeleireiro foi de aproximadamente 8 horas por dia, conforme a professora Rejane. O período de treino equivale a quase 600 horas, distribuídas em 150 dias (7 meses).

A competição

Serão quatro dias de desafios profissionais para alunos competidores nas ocupações Cabeleireiro, Cozinha, Cuidados de Saúde e Apoio Social, Serviço de Restaurante e, estreando este ano, Estética e Bem-estar. As provas simulam situações reais de trabalho, exigindo dos participantes excelência no desempenho alinhada aos padrões internacionais.

Esta segunda edição contará com a participação de 20 departamentos regionais (quatro a mais da primeira edição, ocorrida em 2016). Outra novidade é que todas as provas serão realizadas em uma única sede, no hotel-escola Ilha do Boi, que abrigou até a seleção de futebol australiana durante a Copa do Mundo FIFA 2014.

Concorrentes

Na ocupação cabeleireiro, o Amazonas disputará com outros 12 estados, são eles: Acre, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Sergipe. Já na ocupação cozinha a disputa será com nove: Ceará, Minhas Gerais, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Distrito Federal.

*Com informações da assessoria

