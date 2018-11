Motoristas de APPs paralisam Djalma Batista contra preço da gasolina

Manaus - Os motoristas de aplicativos, que circulam pela cidade de Manaus, realizaram no fim da tarde desta quarta-feira (14), uma manifestação no cruzamento da avenida Djalma Batista com a rua Pará, no Vieiralves, Zona Centro-Sul da capital. Duas faixas da via ficaram interditadas durante o protesto contra o atual preço da gasolina.

De acordo com o coordenador da paralisação, Alexandre Matias, eles querem que o valor reajustado pela Petrobras seja repassado para os consumidores. Ainda conforme ele, o valor praticado nos postos de combustíveis é um dos maiores do Brasil, sendo comercializado a R$ 4,99.

"Não é possível que o Procon não veja esse cartel que existe na cidade de Manaus. Esse valor é um absurdo, a Petrobras passou uma baixa de R$ 1,71 para as refinarias e os empresários não repassaram isso para o consumidores", explicou.

Ainda segundo Matias, a manifestação pacífica não beneficia só os motoristas de aplicativos, mas também o trabalhador, o estudante e até mesmo os comerciantes.

"Isso que estamos fazendo ajuda a todos, queremos pressionar os órgãos que cuidam desta questão dos combustíveis para que a fiscalização seja mais eficiente e que gere resultados para a população", finalizou.

Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans) estiveram no local para orientar os motoristas que passavam pela região. O trânsito ficou bastante congestionado na avenida.

