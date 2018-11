1º Árvore de Natal é iluminada na Praça da Matriz, no Centro de Manaus

A árvore mede 12 metros e a ornamentação remete a paz e a solidariedade | Foto: Márcio Melo/ Em Tempo

Manaus – A cidade inicia os festejos natalinos com a entrega da primeira árvore de Natal na Praça 15 de Novembro, conhecida popularmente como Praça da Matriz, localizada no Centro, Zona Sul de Manaus. Durante o evento, que contou com apresentações artísticas referentes ao Natal, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, e a primeira-dama, Elizabeth Valeiko, acenderam as luzes da árvore.

Com 12 metros de altura e uma decoração que remete a paz, a primeira árvore da campanha “Natal do Abraço” pretende levar à população a alegria das cores destas festividades e relembrar às pessoas que o momento é de renovação das esperanças.

“O Natal costumava me deixar meio triste, mas hoje eu consigo ver mais alegria e sempre vi muita alegria no Ano Novo, pois é o momento de extravasar e renovar as esperanças, e eu desejo isso para todos”, disse o prefeito.

Pagamentos

Prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Filho | Foto: Marcely Gomes/ Em Tempo

Na oportunidade, Neto destacou que Manaus sobreviveu a crise de maneira organizada e esteve preparada para qualquer problema e informa que R$ 304 milhões entram na economia da cidade, por meio de pagamentos a servidores ativos e inativos a partir do mês de novembro.

“No dia 28 de novembro nós vamos pagar os proventos dos inativos e a segunda parte do 13º dos inativos. No dia 28 de novembro pagaremos os salários dos servidores ativos, que receberão também no dia 7 de dezembro a antecipação do 13º salário, e no dia 19 de dezembro os ativos receberão seus salários e no dia 20 de dezembro o salário dos inativos”, explicou Neto.

O prefeito ressalta também que no âmbito nacional Manaus colabora para o crescimento do Brasil e é uma cidade com as contas pagas em dia.

“Nós acreditamos no comércio, na luta e no emprego. Manaus pode não ser a solução de tudo, mas nós não atrapalhamos em nada e só ajudamos o país. Manaus se matem de pé e organizada e se pudéssemos fazer mais, faríamos. No nosso limite geramos empregos e oportunidades para as pessoas que são daqui ou vivem em Manaus”, finalizou o prefeito.

Aniversário

Bolo de aniversário para o prefeito de Manaus | Foto: Marcely Gomes/ Em Tempo

Na oportunidade, o prefeito recebeu um bolo surpresa, em comemoração antecipada por seu aniversário, amanhã (15).

Natal do Abraço

Prefeito recebeu a homenagem com canção de duas alunas da rede municipal de ensino | Foto: Marcely Gomes/ Em Tempo

A campanha "Natal do Abraço" é o tema adotado pela Prefeitura de Manaus, desde o ano passado, na decoração natalina da cidade, visando despertar na sociedade os sentimentos de solidariedade, bondade, corresponsabilidade com as pessoas e com os logradouros públicos. Além da árvore da Matriz, a cidade receberá mais três árvores natalinas.

Até o dia 1º de dezembro mais três árvores serão entregues, sendo uma na entrada da avenida Max Teixeira, no bairro Cidade Nova, Zona Norte, outra no Shopping Phellipe Daou, na Zona Leste, e a última no Complexo Turístico Ponta Negra, Zona Oeste, onde será realizada também a chegada do Papai Noel.

Leia mais

Manaus e Belém são opções de descanso no feriadão, diz empresa aérea

Estagiário da Semed é ‘Nota 10’ entre os mais de 2 mil da Prefeitura