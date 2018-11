Família de militar assassinado reclama de atendimento no 28 de Agosto

Manaus - "Eu que o levei para fazer o (exame de) raio X e para a sala de cirurgia. Conversamos muito enquanto esperamos no corredor do hospital. Penso que houve muita negligência por parte da administração do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto", diz João, que é primo do militar Thiago Melo de Almeida, de 19 anos, morto na noite de quarta-feira (14) , após reagir a um assalto na Zona Sul de Manaus.

O familiar concedeu entrevista à imprensa na manhã desta quinta-feira (15), durante o velório da vítima, na funerária São Francisco, Zona Sul. O homem disse que encontrou com Thiago baleado na unidade hospitalar e o viu reclamando de dores e falta de ar, estando ainda na espera pelo atendimento médico.

"Eu até fico chateado com o hospital, pois ele tinha muitas dificuldades de respirar e não estava sendo atendido. Penso que isso é um descaso grande com o paciente, ainda mais estando baleado no peito", falou. Em lamento, o homem sugeriu que se o atendimento tivesse sido mais rápido, a morte do sobrinho poderia ter sido evitada.

João disse que o militar estava empolgado com a entrada nas Forças Armadas e que tinha o sonho de seguir carreira no Exército. "'Vou fazer curso para virar cabo". Sempre o ouvia dizendo isso. Era um menino esforçado e do bem", terminou.

Em nota oficial, o Comando do 7º Batalhão de Polícia do Exército disse que está prestando "todo o apoio psicológico, espiritual, médico e administrativo" necessário à família. A reportagem entrou em contato com a Secretaria Estadual de Saúde (Susam) para prestar esclarecimentos sobre o atendimento no hospital, onde o militar morreu, mas ainda não recebeu retorno.

Relembre o caso

O militar Thiago de Melo Almeida, de 19 anos, que trabalha na Polícia do Exército Brasileiro, foi baleado na noite de quarta-feira (14), durante um assalto na rua General Carneiro, no bairro São Francisco, Zona Sul de Manaus, após reagir o assalto.

A vítima teve a moto roubada por dois criminosos ainda não identificados. De acordo com uma testemunha, que preferiu não se identificar, mas presenciou todo o crime, a vítima estava voltando para casa depois de sair do serviço militar quando parou atrás de um ônibus onde passageiros embarcavam. Ele foi surpreendido pelos dois assaltantes que subiram a ladeira a pé.

"Ele estava parando a moto quando os dois caras anunciaram o assalto. Ele tentou reagir para não levarem o veículo, e foi quando um dos caras começou a atirar. Além disso, ainda o espancaram com o capacete da motocicleta", explicou a testemunha.

Conforme o comandante da companhia onde o militar é lotado, Thiago estava retornando para casa após um dia de trabalho, quando foi abordado pelos assaltantes.

Leia mais

Duas pessoas ficam feridas após arrastão na zona Leste

Arrastão em parada de ônibus na Darcy Vargas gera pânico e correria