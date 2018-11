Funcionários de limpeza pública cruzam os braços por atraso de salário

Presidente Figueiredo – Os funcionários da empresa Ecoagro Serviços Ambientais Ltda, que é responsável pela coleta de lixo urbano do município de Presidente Figueiredo (a 117 quilômetros de Manaus), resolveram cruzar os braços em protesto por salários atrasados. Na manhã desta quinta-feira (15), cerca de 86 funcionários, entre motoristas, garis, roçadores e administrativo participaram de uma manifestação que resultou com a interdição da Ponte dos Veados, na BR-174, rodovia federal que liga a capital amazonense a Boa Vista (RR).

Ao EM TEMPO, o gerente administrativo da Ecoagro, Paulo Júnior, disse que o movimento iniciou após o prefeito Romeiro Mendonça (PSD) anunciar que os serviços de limpeza pública prestado à Prefeitura Municipal de Presidente Figueiredo não seriam pagos e que a atual empresa seria substituída. Ao tomarem conhecimento da posição do prefeito, os funcionários decidiram que não fariam coleta do lixo e posteriormente interditaram os dois sentidos da rodovia federal.

“Os funcionários vinham mantendo os serviços de limpeza pública para não penalizar a população, mas se mostraram irredutíveis e tomaram a decisão de realizar uma manifestação e interditar a BR-174. São 90 dias de atraso no pagamento dos salários decorrente do atraso do pagamento do serviço prestado à Prefeitura Municipal, que já está prestes a completar quatro meses. O valor ultrapassa 2 milhões”, explicou Paulo Júnior.

O protesto paralisou a BR-174 por mais de uma hora. Após o movimento grevista, a rodovia federal foi liberada pelos manifestantes. Em seguida, representantes da empresa Ecoagro seguiram até o posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para formalizar um Boletim de Ocorrência contra o prefeito que tentou atropelar dois garis.

Um mototaxista, que preferiu não divulgar o nome, disse que o impasse é devido a empresa apoiar um candidato a prefeito da cidade. Por conta disso, as praças centrais e ruas, além do Parque do Urubuí já acumulam grande quantidade de lixo. Nesse feriado prolongado, o município recebe um número expressivo de visitantes de Manaus e outras cidades metropolitanas.

O movimento grevista interditou por mais de duas horas a BR-174 | Foto: Divulgação

Nota

Em nota, a Prefeitura Municipal de Presidente Figueiredo, esclarece que já foi repassado à empresa Ecoagro Serviços Ambientais, prestadora do serviço de limpeza pública no município, o recurso destinado para o pagamento de salários dos profissionais, e que, portanto, a gestão desconhece o motivo pelo qual a fornecedora insiste em não honrar com o seu compromisso.

A nota destaca, ainda, que mesmo não sendo responsável pelo atraso dos salários, em respeito aos trabalhadores, o prefeito Romeiro Mendonça os convocou para uma conversa na sede do Executivo, na última segunda-feira (12), no intuito de esclarecer que compete estritamente a fornecedora o cumprimento de tais responsabilidades, mas que, tomaria as medidas cabíveis para que o pagamento fosse efetuado o mais breve possível.

Na reunião, o prefeito explicou que é acordado junto aos fornecedores, ainda durante o processo de licitação, a total responsabilidade da prestadora pela manutenção do pagamento dos funcionários terceirizados. A prefeitura, portanto, não tem ingerência acerca de compromissos firmados entre prestadora de serviços e profissionais que trabalham para estas empresas privadas.

Diante da falta de comprometimento por parte da empresa, com relação à prestação dos serviços contratados e a falta de pagamento dos profissionais, a prefeitura decidiu que irá rescindir o contrato com a fornecedora e passará a oferecer o serviço de limpeza pública no município, por meio da Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Serviços Públicos (Semisp), não abrindo mais concorrência para contratação de empresas privadas.

Nesta quinta-feira (15), os trabalhos de limpeza na cidade foram realizados por servidores da prefeitura. A medida visa reparar com urgência esses problemas e não mais causar danos aos trabalhadores e a população de Presidente Figueiredo.

O prefeito Romeiro Mendonça declara total repúdio à forma irresponsável e desonesta da empresa de atribuir ao Executivo Municipal a responsabilidade pelo atraso de pagamento destes profissionais e reitera o seu compromisso com a população de Presidente Figueiredo, sobretudo com seus funcionários, colocando-se sempre à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas sobre assuntos relacionados a administração pública.

Leia mais:

Uma reação que custou a vida: morre militar baleado em Manaus

Em Lábrea, operação 'Sucuri' recaptura foragidos da Justiça