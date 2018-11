Problema em cartão de abastecimento deixa viaturas sem gasolina no AM

Manaus - Algumas viaturas da Polícia Militar do Estado do Amazonas (PM-AM) ficaram sem abastecer na última quarta-feira (14), por conta de um problema no cartão de abastecimento que é cedido pelo Governo do Estado aos policiais militares para realizarem o abastecimento dos veículos. Uma falha técnica teria ocorrido, segundo a PM.

De acordo com a nota do governo enviada à imprensa "um problema no sistema dos cartões de combustível dificultou o abastecimento de uma pequena frota de viaturas, porém, a situação não prejudicou o serviço prestado pela Polícia Militar em todo o Estado do Amazonas".

A nota diz ainda que "o problema considerado pontual, foi rapidamente solucionado e o patrulhamento preventivo e ostensivo nos bairros da cidade, e as operações policiais que foram desencadeadas em zonas específicas de Manaus foram mantidos normalmente".

O documento encerra destacando que "a prestação de serviço e o compromisso da polícia militar com a sociedade foram e serão mantidos. Todo o trabalho operacional e administrativo realizado pela PM continua sendo desempenhado sem nenhum tipo de alteração ou prejuízo".

